SI torna a scandagliare l’Olona a Castellanza per cercare Concetta Lo Cicero

Nonostante la sospensione delle ricerche, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine hanno voluto effettuare un’ulteriore controllo nel fiume Olona per cercare Concetta Lo Cicero, la cittadina di Nerviano scomparsa la sera di lunedì 7 febbraio dopo essere stata dimessa dall’ospedale a Castellanza. Così questa mattina (18 febbraio) i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano insieme ai colleghi del distaccamento di Legnano scanno effettuando una nuova ricerca nelle acque del fiume Olona, nel tratto interrato tra via Molini e via Bettinelli, all’altezza dell’università Liuc.