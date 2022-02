Sicurezza sui treni e nelle stazioni: dal Consiglio comunale di Vedano Olona una mozione per Trenord

Martedì 8 febbraio il Consiglio comunale di Vedano Olona ha approvato una mozione per chiedere a Trenord di intervenire per garantire maggiore sicurezza sui treni e nelle stazioni, anche in riferimento ai casi di violenza sessuale avvenuti di recente.

La mozione, presentata dai consiglieri di maggioranza Andrea Calò, Giovanna Caserta e Veronica Maletta è stata approvata all’unanimità.

Tra le iniziative che il Consiglio comunale chiede di adottare il potenziamento della video sorveglianza sui treni e nelle stazioni; il presidio delle stazioni, comprese quelle più piccole, con personale Trenord; la presenza sui treni di carrozze Safe and Quiet soprattutto nelle ore serali, il miglioramento dell’illuminazione nell’area delle stazioni e il rinnovo del protocollo di sicurezza tra Trenord e Forze dell’ordine.

La mozione verrà ora inviata a Trenord, al Prefetto, all’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino Como-Lecco-Varese-Como, a Regione Lombardia, ai ministeri delle Infrastrutture e dell’Interno e ad Anci Lombardia.

Qui il testo integrale della mozione