Smarrisce la fede nuziale: “Aiutatemi a ritrovarla”

Riceviamo e pubblichiamo l’appello di un uomo che ha perso la propria fede matrimoniale.

Smarrita una fede nuziale con all’interno inciso il nome di Fabiola. Il proprietario chiede la collaborazione di chiunque si fosse trovato a passare nelle zone di seguito elencate tra i giorni 29 gennaio e 2 febbraio:

GALLARATE – VIA SAN ROCCO

LAVENO – LUNGOLAGO E PARCHEGGIO SOTTO CAVALCAVIA

CARDANA DI BESOZZO – LOCALITÀ 2 PINI

ANGERA CENTRO – LUNGOLAGO E lOCALITÀ BRUSCHERA

BESOZZO – ZOO MEGASTORE

BREBBIA – TIGROS

CITTIGLIO – CONDOMINIO 2 PINI

GEMONIO – CIPIR

VARESE – RIONE SAN FERMO

MALNATE – VIA DE MOHR

GERMIGNAGA – CICLABILE

Il proprietario è disposto a pagarla come da qualsiasi compro oro per l’alto valore affettivo e simbolico che rappresenta. Contattare 3383312488