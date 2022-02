“Social, dunque sono!”, l’incontro con la Comunità pastorale del Santo Crocifisso di Tradate

Il terzo incontro del ciclo per il dialogo nella città “Chiesa e società alla prova del Covid 19 – Come ci sta cambiando la pandemia” avrà come relatore il professor Pier Cesare Rivoltella – Docente dell’Università Cattolica di Milano e Direttore del Centro di Ricerca CREMIT (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media, all’Innovazione e alla Tecnologia – che mercoledì 9 febbraio affronterà la sfida di spiegare se è vero che: Social, dunque sono!

La pandemia ha fatto moltiplicare a dismisura l’uso dei social network: la distanza e i pericoli del contatto fisico sono certamente tra gli elementi alla base di questo fenomeno, ma è possibile che abbia convinto molti che si può vivere di social? E come affrontare la realtà dove si scopre che c’è anche chi non la pensa come te, o semplicemente è diversa da come la descrivono gli amici sui social media? Cosa ci spinge a credere che la realtà virtuale può bastare per trovare il nostro scopo nella vita e il nostro posto nel mondo?

L’incontro è organizzato dalla Comunità pastorale del Santo Crocifisso di Tradate. Con il patrocinio del Comune di Tradate, gli incontri si svolgeranno in presenza presso la Sala Grande di Villa Truffini, in Tradate, alle ore 21, trasmessi contemporaneamente in streaming sulla pagina Facebook della Comunità pastorale del Santo Crocifisso.

I prossimi incontri in programma:

MERCOLEDÌ 02 MARZO 2022

Un’economia in cui tutti possano vivere

MERCOLEDÌ 06 APRILE 2022

vivere la comunità: se mi serve e se mi piace

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022

La fede incrocia ancora la vita?