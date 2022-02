Il Sociale di Luino si apre a nuove collaborazioni, sul palcoscenico grandi nomi del teatro italiano

Circuito CLAPS, in collaborazione con il Comune di Luino, porta al Teatro Sociale grandi nomi del teatro italiano. Tra marzo e aprile 2022 spettacoli di esilarante comicità e ironiche riflessioni sul mondo di oggi vi aspettano.

Il Sociale di Luino, ora in affitto al Comune di Luino, torna ad avere un ruolo importante nella propria dimensione teatrale e sociale. Ma non solo, c’è sempre di più l’intenzione da parte dell’amministrazione comunale di acquistarlo in via definitiva, «un investimento, che tengo a chiarire, non fine a se stesso.

L’obiettivo – dice l’assessore alla Cultura e al Turismo Serena Botta – è quello di poterlo acquistare per fare delle ristrutturazione e per far sì che torni ad essere la casa di tutte le associazioni del territorio. Proprio per questo abbiamo deciso di iniziare la collaborazione con il Circuito CLAPS, per almeno due anni».

Circuito CLAPS (Circuito Lombardia Arti Pluridisciplinari) è una realtà che, in sinergia con l’amministrazione, tenterà di fornire proposte artistiche e culturali con lo scopo ultimo di coinvolgere i cittadini e avvicinare gli spettatori più giovani. A tal proposito all’interno del loro team è stata individuata una responsabile di territorio, così da garantire dialogo e collaborazione con la comunità e le associazioni.

«Siamo lieti di avere stretto una collaborazione con il Comune di Luino per l’organizzazione della stagione al Teatro Sociale, con il sostegno del Ministero della Cultura e di Regione Lombardia. A Luino, nei primi mesi del 2022, portiamo grandi nomi del teatro italiano e spettacoli di qualità, con biglietti e abbonamenti pensati per permettere la partecipazione di tutti e riempire la sala. Ti aspettiamo a teatro, ma anche all’aperto nei mesi estivi per altre nuove proposte dirette a un pubblico di tutte le età» ha concluso Luisa Cuttini, direttore artistico di Circuito CLAPS.

Oggi, martedì 1° febbraio, l’amministrazione comunale insieme a Circuito CLAPS, è lieta di presentare i primi quattro appuntamenti, in programma tra marzo e aprile.

Al Sociale, il pubblico potrà trovarsi a vivere momenti di intrattenimento, divertimento e riflessione, grazie a un programma variegato e di qualità. L’offerta, legata al teatro di prosa, copre tematiche differenti con un unico fil rouge: raccontare agli spettatori storie attuali, coinvolgerli nelle emozioni più intense così come nelle risate più fragorose.

Sul palco si alternano alcuni artisti d’eccezione, con quattro titoli di successo.

I primi due appuntamenti garantiscono comicità e leggerezza nell’affrontare le più disparate dinamiche di coppia: l’8 e il 20 marzo sono in scena rispettivamente Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero (Alle 5 da me) e Maria Amelia Monti con Roberto Turchetta (La Parrucca).

Alle 5 da me è un’esilarante commedia che ben mette in luce le incredibili capacità attoriali dei due protagonisti. Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero entrano, ciascuno, nei panni di cinque personaggi diversi in un corteggiamento che sembra una paradossale corsa a ostacoli (8 marzo, ore 21).

La Parrucca, invece, parte dall’omonimo testo ‘La Parrucca’ e da ‘Paese di mare’ di Natalia Ginzburg. Scritta con ironia, la pièce trova in Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta due interpreti formidabili, capaci di dare vita a una coppia alle prese con tanti problemi di vita quotidiana (20 marzo, ore 17.30).

Luino ospita anche due spettacoli che reinterpretano la grande letteratura italiana: una commistione di linguaggi artistici, cifra stilistica dell’offerta culturale di Circuito CLAPS.

Il 5 aprile alle ore 21, Giobbe Covatta presenta La Divina Commediola, la sua personale versione de L’Inferno di Dante dedicata ai diritti dei minori: i contenuti sono spassosi e divertenti, ma – come sempre accade nei suoi testi – i temi sono seri. Il comico racconta di aver trovato un’edizione “apocrifa” della Commedia scritta da tal Ciro Alighieri…

A chiudere questa prima tranche di eventi, in attesa della prossima stagione teatrale, il 27 aprile, sempre alle ore 21, arriva Gioele Dix. Ne La corsa dietro il vento – Dino Buzzati o l’incanto del mondo in compagnia di Valentina Cardinali, guida il pubblico in un inedito viaggio teatrale che intreccia letteratura ed esperienza di vita. Un variegato mosaico di personaggi e vicende, strabilianti e comuni al tempo stesso, per ricordare Buzzati, nel cinquantesimo anno dalla sua morte.

IL CALENDARIO DELLA STAGIONE TEATRALE 2022

TEATRO SOCIALE DI LUINO, Corso XXV Aprile 11B, 21016 Luino (VA)

8 marzo 2022 ore 21.00

ALLE 5 DA ME

di Pierre Chesnot

con Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero

regia Stefano Artissunch

produzione A.ArtistiAssociati in co-produzione con Synergie Arte Teatro

20 marzo 2022 ore 17.30

LA PARRUCCA

da ‘La Parrucca’ e ‘Paese di mare’ di Natalia Ginzburg

con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta

regia Antonio Zavatteri

produzione Ninodiragno/CMC

5 aprile 2022 – ore 21.00

LA DIVINA COMMEDIOLA

di e con Giobbe Covatta

produzione Papero srl e Mismaonda

27 aprile 2022 – ore 21.00

LA CORSA DIETRO IL VENTO – Dino Buzzati o l’incanto del mondo

di Gioele Dix

con Gioele Dix e Valentina Cardinali

produzione CTB in collaborazione con Giovit

Biglietti e abbonamenti

Singoli spettacoli

Ingresso platea: intero €27, ridotto €24 (under25/over65)

Ingresso galleria: intero €22, ridotto €18 (under25/over65)

Abbonamento 4 spettacoli

Ingresso platea: prezzo unico €90

Ingresso galleria: prezzo unico €72

Coloro che hanno acquistato un titolo d’ingresso non sfruttato nella stagione 2019/2020 hanno diritto al recupero durante la stagione 2022, contattandoci su segreteria@claps.lombardia.it .

Gli abbonamenti sono in vendita sul sito www.claps.lombardia.it ; i biglietti dei singoli spettacoli saranno in vendita online dal 16 febbraio. I titoli saranno acquistabili anche sul posto nelle serate di spettacolo da un’ora prima dell’inizio.

Per informazioni: segreteria@claps.lombardia.it – tel. 030 8084751

In ottemperanza alle disposizioni anti-Covid, all’ingresso in teatro verrà richiesto il Super Green Pass.