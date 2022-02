Sofia Goggia, ritorno trionfale da Pechino a Milano Malpensa

È sbarcata a Milano Malpensa con la sua meravigliosa medaglia d’argento al collo, accolta dai genitori e dai tifosi che hanno palpitato sulle curve della discesa libera di Pechino. Sofia Goggia, l’autrice di una delle più belle imprese azzurre alle Olimpiadi invernali, è rientrata in Italia dallo scalo internazionale lombardo per poi raggiungere la “sua” provincia di Bergamo. (foto Coni/Twitter)

La discesista delle Fiamme Gialle è riuscita a cogliere il secondo posto alle spalle della svizzera Gisin (e davanti all’altra azzurra Delago) nonostante un grave infortunio al ginocchio patito a Cortina a soli 23 giorni dalla gara olimpica. Il suo recupero è stato prodigioso ma ora Goggia tornerà in terapia per preparare al meglio il finale della stagione di Coppa del Mondo, nella quale ha vinto sei gare tra discesa e superG da dicembre in avanti.

A Malpensa Goggia ha evitato di rinfocolare le polemiche con Federica Brignone, l’altra star dello sci alpino femminile italiano, e soprattutto con l’ex azzurra Ninna Quario, madre della stessa Brignone. «Ho la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grandioso, indipendentemente dal colore della medaglia, che è incredibile e per la quale avrei firmato prima di partire».