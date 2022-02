Solbiate Arno piange la scomparsa di Marco Dettoni, direttore della biblioteca civica

Solbiate Olona piange la scomparsa di Marco Dettoni, per tanti anni direttore appassionato e attento della biblioteca del paese. Aveva 47 anni.

I famigliari ne hanno dato notizia nella serata di mercoledì tramite la pagina Facebook di Marco con un messaggio che riprende le parole de “Il piccolo principe”

Marco oggi è volato in cielo. Da oggi in poi sarà una stella che veglierà sulle persone che lui amava e che lo amavano.

“Quando tu guarderai il cielo, la notte,

visto che io abitero’ in una di esse,

visto che io ridero’ in una di esse,

allora sara’ per te come se tutte le stelle ridessero.

Tu avrai, tu solo, delle stelle che sanno ridere!”

Antoine de Saint- Exupery Il piccolo principe