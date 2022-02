Spacca vetri delle auto in sosta e sparge rifiuti per strada a Busto Arsizio

Beccato in centro a Busto Arsizio a rovesciare bidoni dei rifiuti, spaccare i vetri delle auto parcheggiate e rubare merendine e bibite da un distributore automatico.

Gli agenti della Polizia di Stato di Busto Arsizio sono intervenuti poco dopo le 23 di lunedì 7 febbraio in via Magenta, sulle tracce di un uomo che poco prima era stato visto rovesciare in strada il contenuto di diversi bidoni della spazzatura davanti alle abitazioni. In quella zona e nelle strade limitrofe, invase dall’immondizia, anche tre autovetture coi vetri rotti, parcheggiate in via Pirandello davanti ad un concessionario.

Non è passata neanche mezz’ora e alla centrale operativa del Commissariato è arrivata la segnalazione di un uomo che, incurante dei passanti, stava rompendo i vetri di un distributore automatico in via Bramante.

Gli agenti, prontamente giunti sul posto, hanno trovato un giovane di 24 anni vestito di nero con un cappellino arancione, corrispondente alla descrizione dell’uomo visto poco prima in via Magenta, tranquillamente intento a bere una lattina di aranciata in piedi davanti alle macchinette danneggiate.

Alle richieste dei poliziotti, il giovane ha candidamente risposto di aver infranto il vetro del distributore con un sasso, che poi aveva appoggiato sopra la macchinetta stessa. A giustificazione del suo comportamento il ventiquattrenne ha riferito di essere alla ricerca di droga perché in crisi di astinenza, stato che lo aveva portato a sfogare la sua violenza prima sulle auto parcheggiate in via Pirandello e poi, dopo aver percorso via Magenta fino a giungere in via Bramante, a rompere i vetri del distributore per impossessarsi della lattina di aranciata e di quattro differenti confezioni di infiorescenze di cannabis sativa in libera vendita, trovate infatti nelle sue tasche.

Accompagnato in Commissariato, il giovane, di nazionalità tunisina, è stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per furto e danneggiamento delle autovetture e delle macchinette distributrici automatiche.