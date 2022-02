Spaccia davanti all’asilo, denunciato un 16enne a Seregno

Pochi giorni fa attorno alle 8 del mattino i carabinieri della Stazione di Seregno, mentre a bordo dall’autovettura militare erano impegnati nel quotidiano servizio perlustrativo, sono transitati in una zona caratterizzata dalla presenza di vari istituti scolatici di ogni livello, dal nido alle superiori. Proprio nei pressi di un bar sito dinanzi a un asilo nido, hanno notato che alcuni giovanissimi raccolti in capannello con lo zaino in spalla e dentro i libri per le lezioni, si atteggiavano con fare furtivo e sospetto, per nulla curanti dei bambini che, mano nella mano con i genitori, passavano vicino a loro.

Insospettiti, i militari hanno repentinamente accostato a bordo strada e, scesi dal mezzo, sono riusciti subito a bloccare quello che, tra tutti, più destava sospetto mentre gli altri si dileguavano nel fuggi fuggi generale. Subito perquisito, il giovane studente è stato trovato in possesso di una confezione di cellophane con circa g 7 di hashish, un bilancino elettronico, 90 euro in contanti e un coltellino, tutti sequestrati.

Il minore, 16 anni compiuti il giorno prima, è stato quindi portato in caserma dove è stato raggiunto dai genitori e, dinanzi a loro, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività rientra nella quotidiana attività di prevenzione e vigilanza che l’Arma, durante tutto l’anno scolastico, effettua costantemente nei pressi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado con frequenti passaggi e stazionamenti. Proprio non meno di qualche settimana fa, in un’altra zona di Seregno, i carabinieri erano già intervenuti per un fatto analogo di spaccio dinanzi a una scuola secondaria di secondo grado dove un 17enne era stato trovato con sette dosi di hashish. E ancora, a fine gennaio, proprio in una scuola, una giovane studentessa era stata colta a prelevare la droga nel bagno dei maschi per consegnarla al suo compagno di banco.