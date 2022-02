Spacciava nei boschi di Gorla Minore armato di pistola: arrestato dalla Guardia di Finanza di Varese

La Guardia di Finanza di Varese, durante un servizio di controllo sul territorio predisposto lo scorso fine settimana, nei pressi del bosco di Rugareto, a Gorla Minore, ha individuato una uomo di nazionalità marocchina intento alla vendita di sostanza stupefacente.

La pattuglia di Finanzieri del Gruppo di Varese, subito dopo aver fermato l’uomo, ha perquisito il suo bivacco tra gli alberi e il sottobosco trovando due smartphone posti sotto sequestro anche per gli ulteriori sviluppi investigativi. Addosso aveva invece 1,30 grammi circa di hashish, 6 grammi circa di cocaina suddivisa in 8 involucri di cellophane, denaro contante pari ad euro 530 in banconote di vario taglio, un altro smartphone e un’arma da fuoco, calibro 6.35, modello Tanfoglio 27, con matricola abrasa sia sulla canna sia sul castello dell’arma, dotata di caricatore contenente 3 proiettili calibro 6.35.

La persona è stata tratta in arresto in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina ed è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la casa circondariale di Busto Arsizio.

L’uomo è risultato essere presente illegalmente sul territorio italiano, senza fissa dimora e privo di qualsiasi fonte di reddito dichiarato. Una volta ceduto nel mercato del minuto spaccio, lo stupefacente avrebbe consentito un illecito guadagno di circa un migliaio di euro.

Il Pubblico ministero di turno presso la Procura di Busto Arsizio ha già convalidato l’arresto e il sequestro dell’arma e delle munizioni.