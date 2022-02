“Strade e cimitero sporchi”. Il sindaco di Cittiglio risponde: “Stiamo lavorando per risolvere la situazione”

Un video per dare delle risposte ai cittadini di Cittiglio dopo aver raccolto del malcontento in tema di pulizia del paese. Il sindaco Rossella Magnani lo ha pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo Polis nella giornata di giovedì 10 febbraio, sottolineando che vuole essere un modo per stare vicino ai cittadini e rispondere alle loro domande.

Nel video, in particolare, il sindaco Magnani risponde circa la pulizia del cimitero e spiega: «A dicembre è scaduto l’appalto per la gestione cimiteriale, ma non è andato a buon fine. Per questo il cimitero è sporco. Ci stiamo adoperando per una nuova gara e speriamo che questa volta vada a buon fine. Nel frattempo abbiamo una risorsa del comune che sta facendo i piccoli lavori di manutenzione che riesce». Altro tema trattato e, in parte, risolto in poche ora è quello della pulizia del paese: «La pubblicazione del video ha prodotto anche risultati concreti: abbiamo trovato un operatore che tutti i venerdì pulirà le strade paese. Ci siamo attivati con la ditta che si occupa dello gestisce dello sfalcio del verde per recuperare risorse, rispetto alle attività non svolte durante l’anno scorso e rinvestirle su una figura di operaio ecologico». Inoltre, aggiunge il sindaco: «Abbiamo chiesto dei preventivi per chiedere alla Comunità Montana Valli del Verbano e Econord il costo dell’utilizzo di una macchina pulitrice». E ancora, è stato chiesto di poter avere in comune una macchina automatica per la distribuzione dei sacchi dell’immondizia e dal 25 febbraio verrà attivato il servizio del ritiro del verde (la modulistica sul sito del comune).

Altro tema sollevato dai cittadini è quello della nuova gestione dei rifiuti di Econord. Il sindaco spiega: «Abbiamo chiesto una incontro con il presidente di Comunità Montana e con l’assessore all’Ambiente per capire come poter migliorare le situazione». Il tema della pulizia delle strada è sempre stato tra le priorità dell’amministrazione guidata da Rossella Magnani che fin dalla campagna elettorale ha sottolineato la volontà di impegnarsi su questo fronte.

In questi giorni, infatti, sono stati installati dei cartelli contro chi non raccoglie le deizioni dei cani e continua la battaglia conti i rifiuti abbandonati. «Grazie all’aiuto dei vigili urbani abbiamo individuato quattro persone che hanno abbandonato rifiuti per strada. Il nostro intento non è quello di punire, ma di fare in modo che si sviluppi un senso civico che deve essere di tutti».

In conclusione, il sindaco ricorda che continuano anche le giornate ecologiche organizzate con i comuni di Laveno Mombello, Sangiano e Leggiuno. Il prossimo appuntamento è per il 19 febbraio, alle 14. Appuntamento dietro alla stagione di Cittiglio.