Striscia la Notizia in piazza a Varese tra cellulari e orologi rubati

Striscia la Notizia si occupa di Varese e parla di furti e ricettazione. La trasmissione di Canale 5, nella puntata di martedì 15 febbraio, ha realizzato un servizio in piazza Repubblica, in piazza XX settembre e nei pressi delle stazioni sulla compravendita di merce rubata.

L’inviato di Striscia, nonché cittadino della provincia di Varese, Max Laudadio ha documentato attraverso una telecamera nascosta una serie di persone che si proponevano di vendere merce rubata, in particolare smartphone ed orologi.

Un servizio colto al balzo dal deputato e consigliere comunale leghista Matteo Bianchi che lo ha subito ripreso: “Avevamo denunciato in campagna elettorale ad ottobre i fenomeni di illegalità in piazza Repubblica e davanti alle Stazioni, fino anche ad organizzare la “fiaccolata contro il degrado”. Ci è stato rinfacciato dal PD che le nostre preoccupazioni erano esagerate e demagogiche. Ora, in prima serata su una TV nazionale, il nome di Varese viene relegato a città della ricettazione a causa di mancanza di attenzione da parte di una Amministrazione Comunale autoreferenziale che non ha il polso dei problemi reali della gente”.

Bianchi chiama direttamente in causa il sindaco Galimberti: “Ci aspettiamo che il Sindaco riferisca al più presto rispetto alle azioni conseguenti da prendersi urgentemente. Chi non agisce e non si indigna, è complice!”