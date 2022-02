Insubria Eventi team di Varese apre la sezione “Radio” con la musica degli universitari

Tra lezioni, sessioni di studio ed esami, cosa c’è di meglio che ascoltare la musica dei propri compagni? Che coetanei, o quasi, vivono le nostre stesse paure, felicità e incertezze.

Arriva così sul sito dell’Insubria Eventi Team di Varese la sezione “Radio”, all’interno della quale i brani e l’arte degli universitari saranno raccolti e messi a disposizione gratuitamente. A proporlo è stato lo staff Insubria Eventi Team, sempre “sul pezzo” per avanzare idee innovative e creare coesione e comunità all’insegna del “divertimento”, attualmente già all’opera per ripartire con aperitivi universitari e serate nei locali delle province di Varese e Como.

«Questa nuova sezione vede direttamente coinvolti i ragazzi – commenta Luca Visentin, uno dei due fondatori dello staff Insubria Eventi Team – E quindi mi rivolgo direttamente a voi: se siete artisti musicali da oggi potrete mandarci i vostri brani in formato MP3 alla mail infoeventiinsubria@gmail.com. Una volta che li avremo ricevuti provvederemo a inserirli nel player della playlist che resterà accessibile gratuitamente in qualsiasi momento e non solo, se la persona che ci manderà il brano darà il consenso, la canzone verrà resa disponibile anche al free download diretto».

«Facciamo tutto questo – conclude Visentin – per conoscerci reciprocamente e offrire gratuitamente uno spazio d’ascolto musicale in cui i brani degli universitari dell’Insubria non si perdano nel calderone delle grosse piattaforme di streaming musicale (es. Spotify). L’obiettivo è quello che, mettendo in “play” la playlist presente sul sito, si ascoltino e si scoprano solo artisti legati all’università. Al momento abbiamo già depositato un POP Mix ideale. Speriamo l’iniziativa possa essere di vostro gradimento».

Il link per accedere: https://infoeventiinsubria.wixsite.com/eventiinsubria