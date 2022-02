Sulla piazza della stazione di Gallarate si celebra la lingua madre del Bangladesh

La piazza della stazione di Gallarate diventa spazio di festa per i cittadini del Bangladesh residenti in città e dintorni: molti pendolari e residenti della zona hanno assistito con un po’ di curiosità alla scena, nella serata di lunedì 21 febbraio 2022.

Data non casuale, ovviamente: il 21 febbraio è la giornata internazionale della lingua madre celebrata in tutto il mondo e occasione di approfondimento: https://www.varesenews.it/2022/02/linsubria-partecipa-alla-giornata-della-lingua-madre-un-seminario-sulle-scuole-ereditarie/1430035/

Per il Bangladesh, il 21 febbraio ha un ulteriore significato. Si tratta di una giornata nazionale in cui il Paese commemora le proteste e i sacrifici compiuti per proteggere il bengalese come lingua nazionale durante il Movimento per la Lingua Bengalese del 1952.

Gli abitanti del Bangladesh chiedevano al Pakistan (di cui faceva allora parte) la tutela della lingua bengalese, diversa dall’urdu parlato dai pakistani. Il 29 febbraio 1956, il Pakistan ha aggiunto il bengalese come seconda lingua ufficiale di Stato dopo l’urdu, un elemento che è stato poi i alla base della indipendenza del Bangladesh dal Pakistan ottenuta nel 1971.

Nella cerimonia a Gallarate – nella illuminata piazza della stazione – l’omaggio ai padri fondatori del Bangladesh, il tradizionale ricorso ai fiori come simbolo di unione, ma anche una bandiera italiana a significare la appartenenza anche alla comunità italiana.