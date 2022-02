Due passioni: la medicina, che impara a conoscere sin da bambino seguendo il padre nei congressi scientifici, e la comunicazione, un vero talento che sfodera ogni volta si presenti l’occasione.

Così quando per Matteo Calveri, studi di medicina e una spiccata propensione per le relazioni, si è trattato di dover scegliere la professione della vita non ha avuto dubbi: il comunicatore in campo medico.

SUMMEET NASCE NEL 2009, ANNO DELLA CRISI ECONOMICA MONDIALE

« L’idea mi venne nel 2009 – commenta Calveri ricordando i suoi inizi – un momento difficile per l’intera economia mondiale. Mi affacciavo al mondo del lavoro con un atteggiamento visionario, scegliendo un campo, fino a quel momento, poco esplorato».

Nasce così Summeet, società di organizzazione di eventi, specializzata in congressi o seminari di tipo medico, in collaborazione con le principali società scientifiche del campo sanitario italiano.

Il fatto di aver frequentato l’ambiente sanitario sin da bambino permette a Matteo Calveri di trovare porte aperte: « Ma se da una parte mi è stato utile avere conoscenze, dall’altro mi ha costretto immediatamente ad alzare il livello. È un ambiente esigente, dove la qualità è elemento imprescindibile e l’autorevolezza dei contenuti fanno la differenza».

LA SUMMEET SI FA LARGO DIVENTANDO PROVIDER ECM PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE

La medicina è un campo in continua evoluzione, una scienza che innova e, per stare al passo, richiede attenzione e formazione. Ed è proprio in quella nicchia selettiva che la Summeet si fa largo diventando Provider Ecm Standard accreditato presso il ministero della Salute. Lo scorso anno, in piena pandemia, ha organizzato 1800 eventi tra congressi ( in presenza e on line), seminari, meeting, webinar formativi.

INTERCETTIAMO IL BISOGNO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

« Noi andiamo a intercettare il bisogno di formazione e informazione – spiega l’amministrazione unico di Summeet – La società è strutturata in tre aree differenti: educational, digital e advice. Il cuore di tutto è la progettazione: si parte da una novità, una richiesta, un cambiamento. Iniziamo approfondendo l’argomento con l’analisi della letteratura, protocolli, linee guida, stato dell’arte. Quindi, costruiamo l’offerta che va a rispondere al bisogno di aggiornamento. Alla fine organizziamo l’evento congressuale, con la cura maniacale dei dettagli che va a sposarsi con il livello qualitativo dei contenuti. I nostri relatori sono sempre gli opinion leader del settore».

IL RUOLO DI “ADVICE” NEL PANORAMA CULTURALE ITALIANO

Vivere in mezzo dell’innovazione porta Summeet a svolgere anche una funzione culturale: «Se individuiamo un tema, chiamiamo interlocutori, istituzionali o scientifici, che si confrontano tra loro. Dal dialogo possono uscire modelli innovativi, spunti di miglioramento o progresso, che diventano terreno su cui costruire altri approcci diagnostico-terapeutici piuttosto che tecnologici».

Un ruolo di “think tank” del mondo sanitario che porta l’amministratore Calveri a viaggiare molto per l’Italia, incontrare esponenti del Governo, piuttosto che di società scientifiche, accademiche o economiche, dove le idee prendono poi corpo.

LA SFIDA DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN SANITA’

Oggi il gruppo si sta muovendo nel settore dell’innovazione tecnologica: « Siamo un hub progettuale per individuare modelli innovativi che possano avviare nuove soluzioni digitali. Abbiamo partner qualificati come il Politecnico o l’Osservatorio di Digital Health. Siamo nel pieno della trasformazione digitale della medicina: c’è un grande fermento culturale e scientifico e noi ci posizioniamo come interlocutori con le nostre competenze nel settore “advice” e “digital”».

In poco più di un decennio, l’idea “visionaria” di Matteo Calveri ha prodotto una realtà economica solida, con oltre 40 dipendenti che hanno competenze trasversali e flessibili per rispondere in modo puntuale ai bisogni del momento: « Dopo due anni di pandemia e di grande pressione – commenta l’amministratore di Summet – nel settore medico c’è voglia di aggiornamento, di recuperare novità scientifiche, approfondire nuovi protocolli terapeutici, farmaci più rispondenti. C’è vivacità e noi siamo nel mezzo di un ambiente frizzante che ha davanti a sé sfide impegnative. La società che rappresento è riuscita a superare la crisi legata alla pandemia, due anni molto duri e difficili, con grande impegno uno sforzo corale encomiabili. Ed è merito di tutta la squadra se oggi possiamo vantare riconoscimenti univoci a livello congressuale: siamo primi in Italia per organizzazione di eventi scientifici con oltre 5000 meeting gestiti».

GLI OBIETTIVI DEL 2022

«E il 2022 è iniziato carico di aspettative e di nuovi traguardi: l’avvio di una nuova Business Unit ADVICE dedicata ai servizi di consulenza per l’innovazione organizzativa e digitale in ambito sanitario, sulla scorta dell’esperienza maturata in questi anni nell’ambito medico scientifico; la consolidata partnership strategica con Osservatori Digital Innovation e Politecnico di Milano; nuove partnership e nuovi format, nuovi eventi, certificazione per eventi sostenibili ISO 20121, CSR (Responsabilità Sociale), formazione ed eventi per PNRR».

Dal suo ufficio in via Maspero a Varese Matteo Calveri dialoga, si confronta e crea eventi in tutta l’Italia.

La Summeet è ormai un marchio di valore indiscusso, ma il suo cuore operativo rimane nel centro di Varese. Lì dove tutto ha avuto inizio e dove Matteo Calveri è orgoglioso di restare.