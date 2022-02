Supercampione di ascolti anche la terza serata del Festival di Sanremo, mentre arriva il venerdì delle cover

Continua ad essere campione di ascolti il Festival di Sanremo “Made in Amadeus”: anche nella terza serata a seguire la trasmissione erano il 54,1% degli spettatori italiani, pari a 9 milioni 360mila persone.

Numeri che si mantengono alti man mano che la trasmissione procede: la prima serata di martedì 1° febbraio ha infatti registrato il 54,7% di share e 10.911 milioni di telespettatori, e la seconda serata ha addirittura battuto la prima, con 55,8% di share e oltre 11 milioni di telespettatori

Nel dettaglio: la prima parte della terza serata (dalle 21.30 alle 23.42) ha avuto 12 milioni 849mila spettatori con il 53.2% di share; la seconda (dalle 23.46 all’1.46) 5 milioni 455mila con il 56.8% di share. Nel 2021, la prima parte della terza serata del festival aveva raccolto 10 milioni 596mila telespettatori pari al 42.4% di share, la seconda 4 milioni 369mila con il 50.6%

QUARTA SERATA FESTIVAL: COSA SUCCEDERA’

Venerdì 4 febbraio quarta serata del Festival di Sanremo 2022. Regina della serata a fianco di Amadeus sarà Maria Chiara Giannetta, giovane attrice pugliese, che si è divisa fra teatro e produzioni televisive interpretando anche il ruolo di Anna Olivieri nella serie ‘Don Matteo’. Ad assicurarle il successo è stato poche settimane fa il ruolo di protagonista in Blanca,, la fiction di Rai1 in cui ha interpretato una brillante investigatrice non vedente.

La quarta serata è quella delle cover: ogni artista ha scelto un pezzo del passato (dagli Anni 60 agli Anni 90) da rivisitare con l’aiuto (facoltativo) di un ospite. In collegamento dalla nave con Fabio Rovazzi e Orietta Berti ci saranno i Pinguini Tattici Nucleari.

LA SCALETTA DELLE CANZONI – E DEGLI OSPITI CANORI – IN GARA PER LE COVER

Achille Lauro con Loredana Bertè – “Sei bellissima” di Loredana Bertè

Aka 7even con Arisa – “Cambiare” di Alex Baroni

Ana Mena con Rocco Hunt – “Medley”

Dargen D’Amico – “La bambola” di Patty Pravo

Ditonellapiaga e Rettore – “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli

Elisa – “What a feeling” di Irene Cara da “Flashdance”

Emma con Francesca Michielin – “Baby one more time” di Britney Spears

Fabrizio Moro – “Uomini soli” dei Pooh

Gianni Morandi con Mousse T – “Medley”

Giovanni Truppi con Vinicio Capossela – “Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De Andrè

Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo – “Io vivrò senza te” di Lucio Battisti

Highsnob e Hu con Mr.Rain – “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco

Irama con Gianluca Grignani – “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani

Iva Zanicchi – “Canzone” di Don Backy e Detto Mariano nella versione di Milva

La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra – “Be my baby” delle The Ronettes

Le Vibrazioni con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio – “Live and let die” di Paul McCartney

Mahmood e Blanco – “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli

Massimo Ranieri con Nek – “Anna verrà” di Pino Daniele

Matteo Romano con Malika Ayane – “Your song” di Elton John

Michele Bravi – “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” di Lucio Battisti

Noemi – “(You make me feel like) A natural woman” di Aretha Franklin

Rkomi con Calibro 35 – “Medley Vasco Rossi”

Sangiovanni con Fiorella Mannoia – “A muso duro” di Pierangelo Bertoli

Tananai con Rose Chemical – “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà

Yuman con Rita Marcotulli – “My way” di Frank Sinatra

La scaletta e le canzoni della quinta serata (finale) di Sanremo 2022

LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE, CON IL TELEVOTO (Terza serata)

1. Mahmood e Blanco – Brividi (+1)

2. Elisa – O forse sei tu (-1)

3. Gianni Morandi – Apri tutte le porte (+2)

4. Irama – Ovunque sarai (+5)

5. Sangiovanni – Farfalle (+8)

6. Emma – Ogni volta è così (=)

7. Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare (+1)

8. Fabrizio Moro – Sei tu (+2)

9. La rappresentante di lista – Ciao Ciao (-6)

10. Dargen D’Amico – Dove si balla (-6)

11. Michele Bravi – Inverno dei fiori (+3)

12. Ditonellapiaga e Rettore – Chimica (-5)

13. Aka7even – Perfetta così (+8)

14. Achille Lauro – Domenica (+2)

15. Noemi – Ti amo non lo so dire (-3)

16. Rkomi – Insuperabile (-1)

17. Matteo Romano – Virale (=)

18. Iva Zanicchi – Voglio amarti (+2)

19. Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia (-8)

20. Highsnob e Hu – Abbi cura di te (-2)

21. Giusy Ferreri – Miele (-2)

22. Le Vibrazioni – Tantissimo (=)

23. Yuman – Ora e qui (=)

24. Ana Mena – Duecentomila ore (+1)

25. TANANAI – Sesso occasionale (-1)

LA CLASSIFICA GENERALE DELLA SALA STAMPA (seconda serata)

1. Elisa – O forse sei tu

2. Mahmood e Blanco – Brividi

3. La rappresentante di lista – Ciao Ciao

4. Dargen D’Amico – Dove si balla

5. Gianni Morandi – Apri tutte le porte

6. Emma – Ogni volta è così

7. Ditonellapiaga e Rettore – Chimica

8. Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

9. Irama – Ovunque sarai

10. Fabrizio Moro – Sei tu

11. Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

12. Noemi – Ti amo non lo so dire

13. Sangiovanni – Farfalle

14. Michele Bravi – Inverno dei fiori

15. Rkomi – Insuperabile

16. Achille Lauro – Domenica

17. Matteo Romano – Virale

18. Highsnob e Hu – Abbi cura di te

19. Giusy Ferreri – Miele

20. Iva Zanicchi – Voglio amarti

21. Aka7even – Perfetta così

22. Le Vibrazioni – Tantissimo

23. Yuman – Ora e qui

24, TANANAI – Sesso occasionale

25. Ana Mena – Duecentomila ore

