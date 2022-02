Il nuovo SUV Lexus NX e i servizi di mobilità Kinto sono arrivati da Novauto

Progettata per entusiasmare, la nuova generazione di Lexus NX è arrivata da Novauto, concessionaria Toyota, Lexus e Subaru di Varese e Mesenzana.

Dinamico, sorprendente, con un design dalle linee accattivanti, unito a meno emissioni e maggiore tutela dell’ambiente il nuovo SUV Lexus promette di regalare emozioni mai provate prima.

Il nuovo gioiello di casa Lexus è disponibile nelle versioni hybrid e plug-in hybrid. La versione Premium Hybrid vanta maggiore potenza e accelerazione pur restando leader della categoria quanto a consumi ed emissioni. La versione plug-in invece, è l’ennesimo fiore all’occhiello della gamma Lexus Electrified e fissa un nuovo standard per i propulsori di questo genere, grazie alla strabiliante autonomia fino a 76 km in modalità EV a zero emissioni e la potenza di 309 CV.

Venerdì 18 febbraio, in occasione del debutto del nuovo Lexus NX, nell’incantevole cornice della Fondazione Morandini, che ha offerto a tutti i partecipanti una visita guidata alla collezione delle opere del celebre artista, sono stati presentati i servizi di mobilità Kinto, pensati dal Gruppo Toyota e dedicati ad aziende e partite IVA.

Nato dalla visione Toyota di realizzare un mondo in cui la mobilità sia sempre più accessibile e disponibile per tutti, Kinto offre soluzioni innovative per ogni esigenza di mobilità.

Una gamma completa di servizi: dal car sharing al carpooling, dal noleggio a lungo termine al servizio multifunzione di mobilità, per pianificare viaggi e spostamenti in modo semplice e veloce.

Tutto concentrato in Kinto Go, la piattaforma di mobilità integrata che vuole trasformare il mondo in un posto in cui la mobilità sia accessibile a tutti. Una rivoluzione che oggi parte dallo smartphone e che permette di muoversi in modo facile e veloce, utilizzando un’unica App.



Nella foto di gruppo:

Pier Giorgio Ruffino (Novauto)

Maria Teresa Morandini

Marcello Morandini

Giancarlo Ruffino (Novauto)

Simone Breschi (Kinto)

Vincenzo Micalizzi (Novauto)