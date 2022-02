Tabelloni elettorali e telefonini, l’ex-amministratore di Sieco Frascella patteggia 2 anni

Antonio Frascella, ex-amministratore unico di Sieco (società che si occupa di servizi per i comuni con sede a Cassano Magnago), ha scelto di patteggiare una pena di 2 anni per l’inchiesta del sostituto procuratore bustocco Nadia Calcaterra su alcune irregolarità emerse nella gestione della società. La richiesta di patteggiamento è stata depositata dal suo difensore Roberto Craveia e ora dovrà essere ratificato in sede di udienza preliminare.

Sono tre gli episodi per i quali il pm aveva chiesto il giudizio per la vicenda dei tabelloni elettorali per le elezioni di Castellanza, la cui installazione era compito della municipalizzata Sieco, che serve appunto anche il Comune Castellanza.

A Frascella è stata contestata la turbativa d’asta e la corruzione: l’amministratore di Sieco, infatti, avrebbe affidato – sostanzialmente – a sé stesso l’appalto, con un’operazione avvenuta tra marzo e maggio 2018.

Frascella avrebbe ottenuto prima l’affidamento alla cooperativa Effecinque dell’imprenditore Giuseppe Filoni. Quest’ultimo (già coinvolto in un capitolo dell’inchiesta Mensa dei poveri che ruota intorno a Nino Caianiello) avrebbe poi affidato l’installazione alla società privata di cui lo stesso Frascella era allora amministratore e socio.

A Frascella è contestato anche il peculato anche per l’appropriazione di quattro telefoni aziendali della Sieco che nel 2020 ha tenuto per sé dopo la cessazione della carica o ha consegnato ad altri. L’ex amministratore Sieco si era tenuto un iPhone e ne aveva fornito un altro a un parente. Altri due smartphone – due Samsung Galaxy – erano andati invece al fratello e al consigliere regionale Angelo Palumbo (i destinatari dei regali sono comunque estranei all’inchiesta).