In tanti per il Carnevale di Casalzuigno: “Un momento di condivisione per tutti”

Una giornata di festa, di gioco e svago per i più piccoli, che ha lasciato un buon ricordo a tutti coloro che l’hanno vissuta. Loredana Di Stefano, consigliera del Comune di Casalzuigno racconta come sono andati i festeggiamenti di Carnevale.

“Domenica 27 febbraio la Pro Loco, in collaborazione con il Comune di Casalzuigno, ha organizzato una giornata di festa per il Carnevale 2022. Dopo due anni in cui si è parlato di Covid ed ora di guerra, è sembrata urgente la necessità di far vivere ai bambini un pomeriggio di svago e di gioco. La risposta a questo invito è stata imprevista, centinaia di bambini e genitori in maschera hanno occupato la bellissima area feste in una meravigliosa giornata di sole. Il comune si è occupato di organizzare semplici giochi tradizionali: il gioco della sedia, tiro alla fune e bandierina, in cui bambini e adulti hanno partecipato numerosi. Principesse, draghi, Spider -man, farfalle, vampiri, maghi, maghette e tantissime altre mascherine, accompagnate dai loro genitori, che mascherandosi hanno accolto lo spirito della festa, hanno rallegrato la giornata. La Pro Loco ha generosamente offerto popcorn, cioccolata calda e tè a tutti i bambini ed ha organizzato uno stand gastronomico cucinando squisite chiacchiere e frittelle.

L’iniziativa di condividere del tempo insieme, era iniziata la scorsa domenica all’oratorio del paese, giornata in cui i bambini con i loro genitori hanno realizzato delle bellissime mascherine. Insomma, è evidente dalle esperienze vissute insieme in questi ultimi mesi, dal progetto Adoremus (presepi nelle vie del paese) dalla scampanellata (canti natalizi per le vie) e da questa festa di Carnevale, ci sia un grande desiderio da parte di tutti di ripartire con entusiasmo verso la normalità. Casalzuigno, tramite il Comune e le Associazioni, si sta attivamente impegnando a coinvolgere la comunità per colmare questo desiderio”.