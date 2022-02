Il Tar respinge uno dei due ricorsi presentati dagli ambulanti per il mercato di piazza Repubblica a Varese

Il Tar ha dichiarato inammissibile uno dei due ricorsi presentati da alcuni ambulanti del mercato di piazza Repubblica.

Si tratta del ricorso presentato da 25 ambulanti che hanno contestato il criterio di assegnazione delle graduatorie per il mercato di piazza della Repubblica: dove è stato mantenuto l’ordine precedente solo per gli operatori con posizione contributiva regolare, ma ha “lasciato in fondo alla graduatoria” dopo di loro gli operatori con posizione irregolare dal punto di vista contributivo. Una questione fondamentale per la scelta dei posti preferiti, più che per una vera e propria disponibilità dei posti. Il Tar però ha dichiarato inammissibile il loro ricorso, mettendo una pietra sopra la questione

La decisione sul secondo ricorso, invece, presentato da un’unico ambulante che contestava il crtierio di formazione definitiva della graduatoria, è stato rinviato ad aprile.