Il Tavolo per il Clima di Luino: tutti presenti alla partenza del progetto C.O.S.MO

Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), Osservatorio sull’efficientamento energetico, monitoraggio delle emissioni: questi i temi di cui si occuperà il progetto C.O.S.MO – Capacity Building di Comunità nato dalla partecipazione al Bando “Effetto Eco” della Fondazione Cariplo da parte di molte realtà che fanno capo alla Rete per il Clima del Verbano, di molti Comuni dell’Alto Varesotto (Luino, Besozzo, Laveno Mombello e Travedona Monate), di Agenda 21 Laghi e del CAST di Laveno Mombello.

Venerdì sera, 4 febbraio 2022, al teatro Duse di Besozzo si è tenuta la presentazione del progetto C.O.S.MO che ha come principale scopo quello di far crescere le capacità di progettazione dei volontari dei Tavoli per il Clima e dei tecnici comunali per affrontare le fondamentali tematiche sulle questioni climatiche. In particolare la Cooperativa ènostra, che ha già fondato diverse CER, si occuperà di fornire le competenze per la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili nei Comuni che partecipano al Progetto. La società Terraria, grazie al software CO20, insegnerà a preparare un inventario comunale delle emissioni di gas climalteranti al fine di definire dei piani di azione volti a migliorare l’efficientamento degli edifici, aprendo anche uno sportello virtuale per i cittadini che vogliono conoscere quali incentivi si possono utilizzare per interventi di riqualificazione energetica sugli edifici.

Il Tavolo per il Clima di Luino ha partecipato con grande entusiasmo ed interesse a questa serata, che ha visto molti dei temi trattati oggetto di azioni già preparate dai volontari del loro laboratorio Energia. «Le attività di formazione previste dal progetto C.O.S.MO aiuteranno moltissimo la realizzazione di tali azioni» fanno sapere dal Tavolo per il Clima di Luino.

Presenti all’incontro, in rappresentanza del Comune di Luino, anche l’assessora alle Politiche Giovanili Elena Brocchieri, la nuova assessora al Territorio e Ambiente Francesca Porfiri, e il consigliere Giuseppe Cutrì, che hanno ribadito e dimostrato ancora una volta il loro interesse a lavorare insieme alle associazioni che si occupano dei temi ambientali e climatici.

«È iniziata una nuova esperienza per il Tavoli che sicuramente migliorerà la capacità di portare avanti azioni volte a ridurre le emissioni climalteranti nel nostro territorio», concludono dal Tavolo di Luino.