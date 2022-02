Tendenze giardino 2022: sempre più piscine e attività all’aperto

Hai in mente qualche cambiamento per il tuo giardino? Vuoi dare un’occhiata alle tendenze più in voga del momento? Oppure cerchi qualche ispirazione proveniente dalla creatività dei maggiori esperti di design? Ecco a te le migliori idee del momento.

Non c’è giardino senza piscina

La parola chiave del 2022 è piscine da giardino, un elemento di cui nessuno può più fare a meno. Su PiscinedaGiardino.org, per esempio, trovi i modelli più in voga assieme a guide, recensioni e classifiche sempre aggiornate.

Dal momento che abbiamo preso l’abitudine a trascorrere più tempo in casa la piscina è quello che ci vuole per trasformare un semplice giardino in un vero e proprio parco divertimenti. Sia che tu abbia bambini o che viva da solo la piscina creerà l’atmosfera adatta per goderti al meglio i tuoi spazi all’aperto, rilassarti durante la stagione calda e concederti un po’ di meritato riposo al riparo dagli stress.

Piscine e forme: tornano di moda le armonie

Se c’è un trend che sta letteralmente spopolando su Pinterest e sulle riviste più illustri di design quello è il ritorno alle armonie attraverso le forme tonde. Le forme sinuose sia per gli interni che per gli esterni tornano a fare tendenza dopo anni di minimalismi e concept rigorosamente geometrici.

Chiaramente il giardino è uno spazio dove tutto può essere trasformato in chiave armonica per cui oltre alle forme saranno importanti anche materiali, colori e abbinamenti. Quindi questo significa che per creare armonia all’esterno sarà importante optare per scelte cromatiche naturali che creino una visione d’insieme meno artificiale possibile.

Piscine fuori terra: il vero must have per il 2022

Con il primo lockdown le piscine fuori terra sono andate letteralmente a ruba. Queste sono amatissime dalle persone perché sono la tipologia che offre il miglior rapporto qualità-prezzo. A conti fatti sono considerate l’alternativa più economica sul mercato ma offrono anche innumerevoli vantaggi come la possibilità di installarle senza dover sottoporre il proprio giardino a lavori strutturali impegnativi.

L’installazione delle piscine fuori terra è davvero semplice ma il costo inferiore non coincide con la mancanza di qualità, anzi, tutt’altro. Sono strutturate per sostenere il massimo della capienza e per migliorare la vivibilità di ogni tipo di giardino, anche quello meno spazioso.

Non c’è giardino se non c’è SPA

Un’altra interessante tendenza per l’arredo del giardino del 2022 riguarda la piscina SPA, ovvero l’installazione di sistemi relax per rilassarsi e rigenerarsi comodamente dalla propria casa. Questi sistemi sono molto evoluti e sono pensati anche per non impattare troppo sui consumi preservando i bilanci familiari e l’ambiente. Bollicine, idromassaggi e relax sono le parole d’ordine per l’arredo da giardino nelle case degli italiani.

Se desideri risparmiare senza rinunciare al relax potrai optare per le piscine idromassaggio gonfiabili che, al termine della bella stagione, potrai disinstallare in poche semplici mosse e senza snaturare il tuo giardino. Le alternative sul mercato sono tutte estremamente valide per cui a te non resta altro che andare a prendere le misure degli spazi esterni di cui disponi e cominciare a progettare!