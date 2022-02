Ragazza di 15 anni si butta dal secondo piano del liceo Crespi

Tragedia sfiorata questa mattina (giovedì) all’interno del liceo Crespi di Busto Arsizio, in via Carducci. Una studentessa 15enne dell’istituto si è buttata dal secondo piano provocandosi ferite serie ma non tali da metterne in pericolo la vita. Il gesto di autolesionismo si è verificato proprio all’inizio delle lezioni, poco dopo le 8 del mattino, probabilmente da una finestra di un bagno che si affaccia sulla via Carducci.

Sul posto sono intervenuti ambulanza e automedica che hanno soccorso la ragazza e l’hanno trasportata in ospedale. Nel frattempo sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Busto Arsizio per ricostruire la vicenda. Da una prima ricostruzione sembra che la ragazza non avesse problemi particolari a scuola e, dunque, le cause dell’insano gesto sarebbero da ricercare in altri ambiti.

La dirigente scolastica Cristina Boracchi ha commentato brevemente l’accaduto: «Nessuno si capacita di quello che è successo. È una ragazza riservata e studiosa. Non avevamo mai avuto comunicazioni in merito ad eventuali disagi extrascolastici. Vero è che la fragilità degli adolescenti è sempre più palpabile e qualche volta ha origini e matrici diverse. Sicuramente il lockdown ha creato gravi danni anche nella percezione del futuro dei più giovani, futuro che è sempre più difficile da progettare. In questi, come in ogni altro caso, occorre dunque un silenzio rispettoso».

Molte persone trovano difficile e imbarazzante parlare di suicidio: può essere forte il senso di vergogna che può accompagnare questi pensieri. Ancora più forti possono essere queste emozioni se si pensa di confidarsi con parenti e amici. Potrebbe risultare più facile parlarne con chi non è coinvolto direttamente. Se sentite di aver bisogno, potete chiamare il Numero Verde 800 334343, attivo h24: è il servizio Inoltre attivato da Regione Veneto (alla risposta c’è un breve messaggio registrato, subito dopo risponde l’operatore). Un altro servizio è quello di Telefono Amico, attivo dalle 10 alle 24: 199 284284