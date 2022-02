A terra con il motorino a Varese, “la strada era sporca, cerco testimoni”

Si cercano testimoni per un incidente avvenuto lo scorso 31 gennaio in centro a Varese, all’incrocio tra via Grandi e via Morandi. Verso le ore 11.30, un uomo è scivolato con il suo motorino.

«Chiediamo – dice l’avvocato Alan Breda – che eventuali testimoni oculari al sinistro in oggetto si rechino presso il Comando di Polizia Locale di Varese onde fornire eventuali precisazioni sulla dinamica dello stesso. Nelle circostanze di tempo e luogo in oggetto, infatti, Il mio cliente in sella al proprio motociclo cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di sabbia/terra sul manto stradale in alcuna maniera segnalata».