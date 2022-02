Terzo 0-0 consecutivo per la Caronnese: altro pareggio senza reti contro l’Rg Ticino

Un altro pareggio senza reti per la Caronnese. Questa volta tra le mura di casa dopo il nulla di fatto a Sanremo della scorsa domenica: a fermare i ragazzi di mister Scalise è stato l’RG Ticino, squadra invischiata sul fondo della classifica del girone A di serie D come i rossoblu.

In un assolato pomeriggio allo stadio di Caronno Pertusella l’attacco dei padroni di casa non è riuscito a scalfire la retroguardia messa in campo da Massimo Costantini, allenatore che ha preso il posto nella sosta invernale dell’ex Napoli Costanzo Celestini, passato sulla panchina dei piemontesi dopo l’esperienza di Verbano.

Terzo 0-0 di fila, un punto che non sposta la classifica della Caronnese, che rimane problematica. Il ritorno a casa dopo tre trasferte consecutive, la prima gara a Caronno Pertusella del 2022, non ha portato i punti sperati.

Partita fortemente condizionata dal vento che, nel primo tempo, è a favore della formazione ospite. Così, dopo una punizione di Vernocchi a lato, è la squadra di Costantino ad essere più pericolosa con le conclusioni di Longo (punizione), Lorenzo (tiro da fuori) e Vitiello, senza però riuscire a creare grattacapi ad Ansaldi. La Caronnese fatica a manovrare, complice proprio il vento contrario, così prova a rendersi pericolosa con i piazzati. Vernocchi fa la classica barba al palo, Arpino recupera il pallone e conclude alto di un nulla. L’occasione scuote la Caronnese, ma i tiri di Putzolu e Diatta finiscono ampiamente a lato, mentre i ragazzi di Scalise nel finale protestano per un contatto tra Battistello e Roberto Esposito, sul quale l’arbitro lascia proseguire.

Nella ripresa non cambia il leit motiv della partita, anche se la Caronnese fatica ad essere incisiva pur essendo a favore di vento. La Caronnese prova a fare la partita, consapevole dell’importanza della posta in palio, l’occasione più nitida capita sui piedi di Francesco Esposito su ponte di Arpino, ma il tiro del numero dieci è completamente sballato e finisce ampiamente a lato. Rocco ed Esposito cercano di trovare il guizzo vincente, ma anche il forcing finale non produce azioni degne di nota. E così arriva un pareggio che serve a poco.

CARONNESE-RG TICINO 0-0

CARONNESE (3-5-2): Ansaldi; Zeroli, Arpino, Cosentino; Putzolu, F. Esposito, Vernocchi (37’ st Tunesi), Diatta (37’ st Cretti), De Lucca; R. Esposito (30’ st Ballgjini), Rocco. A disp.: Angelina, Coghetto, Galletti, Di Marco, Folla, Corno. All.: Scalise.

RG TICINO (4-3-1-2): Oliveto; Bedetti (44’ st Spitale), Fontana, Longhi, Della Vedova; Sbrissa, Lionetti (37’ st Puntoriere), Battistello; Lorenzo (37’ st Baiardi); Longo (44’ st Rosato), Vitiello (17’ st Makota). A disp.: Amata, Sordillo, Cannistra, Belluccia. All.: Costantino

ARBITRO: Arnaut di Padova.

NOTE: giornata soleggiata e ventosa, terreno sintetico. Spettatori 150 circa. Ammoniti: Sbrissa, Cosentino, Scalise, Puntoriere. Angoli 6-2. Recupero 1’, 4’.

SERIE D GIRONE A 21^ GIORNATA

Caronnese – Rg Ticino 0-0; Casale – Sestri Levante rinviata; Chieri – Derthona 0-3; Gozzano – Asti 4-1; Lavagnese – Imperia 2-2; Pdahe – Bra 0-1; Saluzzo – Ligorna 1-2; Vado – Sanremese1-2; Fossano – Varese 0-4; Novara – Borgosesia ore 18.00.

CLASSIFICA: Novara 44 (18 gare disputate); Varese 39 (20); Sanremese 37 (21); Derthona 34 (19); Chieri 33 (20); Gozzano 32 (20); Borgosesia 31 (19); Bra 30 (21); Pdhae (19), Vado 28 (21); Casale 27 (17); Sestri Levante 26 (20); Ligorna (19), RG Ticino 22 (20); Asti 20 (18); Caronnese (20), Lavagnese 17 (20); Imperia 16 (19); Saluzzo 11 (20).