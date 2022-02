Tito Stagno e l’amarcord del TG della Storia con la Battaglia di Legnano

Nella notte scorsa, è deceduto Tito Stagno, 92 anni, giornalista della RAI noto soprattutto per aver condotto la diretta dello sbarco sulla luna nel luglio 1969 e definito il maestro delle telecronache per tanti colleghi.

A Legnano, oggi, piace ricordarlo in un amarcord che nel nostro Palio ha fatto davvero storia. Ci riferiamo all’esclusivo speciale del TG Storia del 1976 dedicato alla Battaglia di Legnano nel suo 800° anniversario: una vera e propria cronaca della battaglia direttamente dal fronte, raccontata dalla viva voce dei cavalieri impersonati dai legnanesi impegnati nelle rievocazioni del Palio.

Immagini ancora in bianco-nero con protagonisti uomini di Palio, come Pier Galimberti, Roberto Clerici, Sandro Gregori, nei panni dei protagonisti della battaglia. In video, giornalisti del carisma di Arrigo Petacco, Romano Battaglia e appunto Tito Stagno, che conduceva il TG dallo studio.

Un video di grande suggestione e che dimostra come in passato la comunicazione paliesca funzionava con assoluta efficacia.