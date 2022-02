Torna la festa degli agricoltori a Gorla Maggiore, amore per la tradizione, pensando alla sostenibilità

(le foto nell’articolo sono di Giorgio Crosta – Festa degli Agricoltori del 2019)

Decine di trattori che invadono il centro di Gorla Maggiore. Un’immagine particolare, che strappa qualche sorriso sorpreso e riporta la mente ai tempi passati, quando il lavoro agricolo era la normalità per la quasi totalità degli abitanti dei nostri paesi. Gorla Maggiore non lo ha dimenticato e, soprattutto, non dimentica come, sul suo territorio, ancora oggi siano presenti numerose aziende agricole, che offrono un impiego a tante persone e continuano il prezioso lavoro di coltivazione della terra e di allevamento degli animali.

Si accinge quindi a tornare l’apprezzata “Festa degli agricoltori” che, seppur prevista in modalità diverse rispetto al solito a causa delle limitazioni anti Covid, punterà i riflettori sull’importante lavoro fatto da contadini e imprenditori agricoli.

Questo il programma della festa, che si terrà domenica 6 gennaio: alle ore 11 si celebrerà la santa Messa in chiesa parrocchiale, mentre subito dopo, alle ore 12.15 verranno benedetti i trattori.

L’evento ogni anno coinvolge, oltre che ai diretti interessati, anche gran parte della popolazione, che assiste con entusiasmo alle celebrazioni. L’Amministrazione comunale ha però deciso di non limitarsi a questo momento di festa, ma ha voluto dare spazio ad un momento di riflessione.

Il 10 febbraio, infatti, il terzo incontro del ciclo di conferenze dedicate al Percorso Vassallo sarà dedicato proprio all’agricoltura e alla sostenibilità. Sulla pagina Facebook Pietro Zappamiglio Sindaco di Gorla Maggiore si terrà un incontro dal titolo “Percorso Vassallo: a partire da alcune bacheche, viaggio dall’agricoltura di una volta a quella moderna. Si può parlare di agricoltura sostenible nei nostri territori?“. Lai relatrice sarà Carla Castiglioni Castellanza del Cipta Odv, che proporrà interviste ad alcuni agricoltori locali e darà spazio alle sempre apprezzate foto di Angelo Colombo.

Un approfondimento attuale che affronta l’importante tema della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, dando la parola a chi vive di queste attività in valle Olona.

Passato e futuro che dialogano, grazie ad un presente che sa interrogarsi: lo scopo è quello di approfondire le caratteristiche di una professione che sa evolvere, senza perdere rilevanza e amore genuino per la terra.