Torna la grande musica al Duse di Besozzo. Si parte con il blues festaiolo dei Cek & The Stompers

Il buon blues torna finalmente a calcare i palcoscenici del Varesotto. Dopo due anni di fermo a causa della pandemia, l’Associazione Black&Blue torna a presentare tre appuntamenti da non perdere, portando in provincia, anche questa volta, artisti italiani e internazionali di spicco tra blues, world music, cantautorato. La nuova stagione è al Teatro Duse di Besozzo con tre concerti.

Il primo è per venerdì 04 marzo con quattro musicisti eccezionali che raccontano le storie della cultura afroamericana e portano con le loro canzoni nelle paludi della Louisiana e lungo il Mississippi. Si tratta di Cek & The Stompers. Venerdì 25 marzo invece, la rassegna continua con Sugar Blue (USA) con Max De Bernardi e l’8 aprile con Jaimi Dolce (USA) plays Hendrix.

Cek & The Stompers è una formazione a quattro. Cek Franceschetti è cantante e chitarrista di grande esperienza attento alle sonorità che vanno alle radici della musica afroamericana. Dopo anni passati in diverse formazioni e aver lavorato con la leggenda del blues Louisiana Red da vita a un progetto solista. Nel 2009 vince le selezioni italiane dell’International Blues Challenge che lo portano a Memphis a rappresentare il blues dello stivale. Nel 2021 pubblica per Slang Records l’album “Sarneghera Stomp” dal nome che si da alla tempeste improvvise che si scatenano sul Lago d’Iseo. La registrazione del disco in cui invita molti ospiti gli da l’occasione di riabbracciare alcuni amici di vecchia data come il virtuoso dell’armonica Giorgio Peggiani (in passato al fianco di Rudy Rotta, Tolo Marton, James Thompson) e la straordinaria contrabbassista e cantante Alessandra Cecala animatrice in passato del gradito ritorno sulle scene europee della Old Time Music con i Red Wine Serenaders. A questi “veterani” si aggiunge una giovane e talentuosa blueswoman: Annalisa Favero. Con loro decide di portare dal vivo sui palchi il lavoro realizzato in studio di registrazione e nascono così i Cek & The Stompers. Strumenti della tradizione, canti e balli di feste campestri, lamenti interiori, poesie fumose, inni all’amore e alla gioia. Un fiume che nasce dal Lago d’Iseo e ci porta a New Orleans.

Cek Franceschetti: voce,chitarra resofonica,stompbox

Alessandra “Cekka Lou”Cecala: contrabbasso,voce

Giorgio Peggiani: armonica,voce

Annalisa Giudici Favero: washboard,percussioni

Venerdì 04 marzo 2022 – Teatro Duse Besozzo (VA)

Inizio concerto ore 21.30

Ingresso 15€ intero – 12€ ridotto (Soci COOP, soci Black & Blue)

Informazioni e prenotazioni presso Musical Box Besozzo – 0332 770479

I prossimi eventi della Rassegna:

25 marzo – SUGAR BLUE (USA) with Max De Bernardi

8 aprile – JAIME DOLCE (USA) plays Hendrix