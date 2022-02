Tornare ad innamorarsi del cinema, anche Filmstudio 90 di Varese partecipa all’iniziativa nazionale

C’è anche la storica associazione cinematografica Filmstudio 90 di Varese tra le realtà cinematografiche indipendenti che hanno aderito all’iniziativa nazionale #innamoratidelcinema. Lanciata nel giorno di San Valentino è nata per invitare gli spettatori a tornare ad innamorarsi del cinema.

Dal 14 di febbraio, infatti, le realtà aderenti stanno trasmettendo lo spot creato ad hoc per l’occasione e seguiranno diverse iniziative che vogliono sottolineare il forte sentimento che lega gli spettatori alla sala e alle emozioni che da sempre si provano nel condividere il grande cinema in sala.

Lo spot è diffuso anche sui profili social delle sale e dalla pagina Facebook Il cinema è di chi lo guarda, che dal 2020 propone diverse attività per accorciare la distanza tra pubblico e Cinema. Basterà seguire #innamoratidelcinema per scoprire tutte le sale in Italia che hanno aderito. Nel Varesotto anche il Multisala Saronnese di Saronno e il Cinema Sala Ratti di Legnano, Lombardia, ma la lista è in costante aggiornamento.