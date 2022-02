A Tradate una domenica di musica al liceo Bellini

(immagine di repertorio) – Appuntamento musicale nel fine settimana a Tradate.

Domenica 20 febbraio alle 17, è in programma un concerto offerto dal liceo musicale Bellini nella struttura dell’istituto, in via Manzoni 21.

In programma brani moderni e colonne sonore: qui il programma

Ingresso ad offerta libera.