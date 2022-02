“Il trend di discesa dei contagi Covid ci consente di mantenere un moderato ottimismo”

«La situazione epidemiologica ci consente di mantenere un moderato ottimismo sul mantenimento del trend di discesa del numero di contagi. Anche il numero di soggetti contagiati e poi ospedalizzati è in riduzione, ma tale diminuzione appare meno marcata rispetto ai contagi. Questo è dovuto, verosimilmente, al tempo di latenza che va dal contagio all’eventuale necessità di ricovero, stimabile in 7 – 12 giorni. L’indice RDT si approssima allo 0.5 segnalando una netta frenata della fase espansiva dell’epidemia. La percentuale di positivi nell’età scolare appare costante nelle ultime settimane. Tuttavia le nuove disposizioni in ambito scolastico, entrate in vigore lunedì scorso, non devono farci abbassare la guardia ma, al contrario, devono imporre una maggiore attenzione da parte di tutti nel mantenere le misure di sicurezza finora adottate».

Questo è il commento di Ats Insubria alla lettura del report settimanale sull’andamento pandemico.

FORTE RIDUZIONE DEI NUOVI POSITIVI

Nell’ultima rilevazione appare un importante calo dei nuovi positivi passati da 9391 agli attuali 5461, con un tasso ogni mille abitanti di 612 contro i 1052 di sette giorni fa. I tamponi eseguiti sono in diminuzione: tra il 4 e il 10 febbraio sono stati eseguiti 61.432 test contro gli 83.477 di settimana scorso. Attualmente sono 9588 i positivi nel Varesotto.

La curva epidemica è ormai in discesa e ci stiamo avvicinando all’andamento dello scorso anno, che era stato ottenuto grazie a un lungo periodo di lock down.

MIGLIORAMENTI IN TUTTI I DISTRETTI

La situazione migliora in tutti i territori: sia nei distretti dell’Asst Sette Laghi, dove rimane più elevata l’incidenza nel Luinese anche se in costante calo, sia in quelli della Valle Olona dove è ancora Saronno ad avere i numeri maggiori, pur se in decisa contrazione. Scende anche il numero di pazienti positivi ricoverati .

ETA DEI CONTAGIATI

Il miglioramento della situazione generale si evidenzia anche dall’analisi dell’età dei contagiati dove si è stabilizzata la quota relativa ai giovani e giovanissimi con una situazione sovrapponibile a quella della settimana precedente: le infezione tra i minori di 12 anni sono passate dai 4500 di fine gennaio ai 2650 di una settimana fa. Forte calo dei contagi anche nella popolazione tra i 25 e i 49 anni passati dai 7198 di fine gennaio ai 4434 del 5 febbraio.

Nell’ultima settimana sono stati effettuati 543 tamponi per casi sintomatici, 3008 test per contatti e 3327 per la gestione delle quarantene scolastiche.

SITUAZIONE NELLE SCUOLE

A scuola, infine, sono stati 600 i nuovi positivi di cui 192 all’infanzia, 316 alla primaria, 217 alle medie e 232 alle superiori. In quarantena sono stati messi 2562 persone tra studenti e operatori con la parte più consistente alla materna che ha visto scattare le quarantene per 922 bambini inizio e 101 operatori; alla primaria sono stati coinvolti 731 bambini e 34 operatori, alle medie 376 ragazzini e 1 operatore e alle superiori 391 studenti e 6 operatori.

Dal 7 febbraio sono entrate in vigore nuove misure per la gestione di casi positivi e quarantene nel ciclo scolastico. Per vedere le nuove regole clicca qui