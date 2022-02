Circolazione bloccata sulla Porto Ceresio – Milano per una persona investita dal treno

Articolo aggiornato alle 9.30

I vigili del fuoco e i mezzi di soccorso sanitario sono intervenuti questa mattina, 16 febbraio nei pressi della stazione di Arcisate per una persona travolta dal treno.

Il fatto è avvenuto alle 7.50 in stazione ad Arcisate, e secondo le testimonianze delle persone che hanno assistito alla drammatica scena si tratterebbe di un gesto volontario. Fortunatamente il treno, il Tilo proveniente dalla Svizzera e diretto a Varese, era già in fase di frenata e dunque l’impatto è stato relativamente violento e la ragazza è rimasta solamente ferita.

Sul posto sono presenti i carabinieri della compagnia di Varese, il 118 con automedica e ambulanza e la polizia locale di Varese. Fonti sanitarie parlano di «arrotamento».

Trenord informa che «la circolazione ferroviaria risulta attualmente sospesa tra Arcisate e Varese per consentire gli accertamenti da parte delle autorità».

Le condizioni della persona ferita non dovrebbero essere gravi: è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Per quanto riguarda la circolazione, invece Trenord avverte che la circolazione resta attualmente sospesa tra Arcisate e Varese per permettere gli accertamenti da parte delle autorità competenti. I clienti dalla Svizzera possono utilizzare i treni della linea S11 Chiasso – Milano fino a Seregno. Da Seregno linea S9 per Saronno, dove si trovano i treni della linea Malpensa Express. In arrivo nella stazione di Varese un autobus per Stabio alle ore 9:00 circa (effettua le fermate intermedie).