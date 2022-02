Trentanove opere di Guido Giavini donate al Comune di Olgiate Olona

Il Comune di Olgiate Olona ha ricevuto una donazione di 39 opere pittoriche dell’artista Guido Giavini – scomparso nel 2020 – per volontà della figlia dello stesso, Cristina: «È un modo per omaggiare la memoria di mio padre, che tanto ha dato a me e alla comunità, e che per questa ragione merita di entrare nel novero delle personalità “immortali” che continueranno in futuro ad essere ricordate per mezzo delle loro opere».

«La donazione – afferma il sindaco Giovanni Montano – che andrà ad arricchire il patrimonio pubblico del Comune, merita tutti gli onori che spettano all’autore delle opere, un uomo che negli ultimi trent’anni ha speso la sua vita nel nostro Municipio, trasmettendo col suo lavoro e con il suo talento artistico una sempre nuova interpretazione della vita, vista da angolature inedite e capace di cogliere l’essenza materica dei sentimenti umani di

fronte alla realtà».

Guido Giavini è nato a Busto Arsizio nel 1927 e lì ha vissuto e lavorato fino al 1992, esordendo nel mondo dell’arte negli anni Cinquanta. Dal 1993 trasferitosi a Olgiate Olona, ha qui continuato a creare i suoi dipinti. Opere che sono oggi esposte in diversi luoghi in Italia – come ad esempio nel Comune di Ortezzano (nelle Marche), al Palazzo Cicogna e nel Municipio di Busto Arsizio, in diversi presìdi ospedalieri tra i quali Legnano, Busto e Gallarate – e in prestigiose collezioni in giro per il pianeta: dagli Stati Uniti all’Egitto, dall’India alla Francia, dalla Cina al Kenya.