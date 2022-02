Trippa, polenta e spezzatino per sostenere la Croce Rossa di Varese

Sostenere la Croce Rossa non è mai stato così gustoso. Sabato 19 febbraio il Comitato della Croce Rossa Italiana di Varese organizza per tutta la cittadinanza una cena da asporto dedicata alla grande tradizione lombarda, il cui ricavato sarà devoluto alle attività socio-assistenziali dell’associazione.

Al prezzo di 15 euro a porzione, si può scegliere un piatto principale (tra trippa, polenta con spezzatino e polenta con gorgonzola) accompagnato da un dolce finale, il pane con l’uvetta.

La prenotazione è obbligatoria e deve essere fatta entro giovedì 17 febbraio o scrivendo all’indirizzo e-mail eventi@crivarese.it oppure chiamando il numero 366-6454396. Il ritiro delle pietanze avverrà tra le 18,30 e le 20 alla sede di via Jean Henry Dunant 2 a Varese. Nell’occasione del ritiro ci sarà anche la possibilità di diventare socio sostenitore del Comitato CRI Varese oppure – per chi lo è già – rinnovare la quota per il 2022.