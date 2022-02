Trovati bracieri nel parco Alto Milanese, il consorzio: «Attività vietate e rischiose»

Tracce di falò e capanne in legno ancora abbozzate: è stato trovato in questi giorni nel Parco Alto Milanese un piccolo accampamento. Non è noto se sia stato realizzato per gioco o per la necessità di senzatetto in cerca di un rifugio per la notte. L’unica cosa certa è che le strutture sono state smantellate dalla Protezione Civile di Legnano.

I volontari, che ogni giorno monitorano il polmone verde effettuando anche opere di messa in sicurezza, hanno ripulito l’area dove sono stati rinvenuti alcuni bracieri e capanni. Come segnala l’ente del Parco si tratta di «attività vietate e rischiose per i boschi». Soprattutto in questo periodo di siccità l’accensione di fuochi in zone verdi potrebbe provocare incendi e situazioni di pericolo. Il ischio di incendi nel sottobosco non sussiste solamente durante la bella stagione, ma anche durante i lunghi periodi caratterizzati dall’assenza di precipitazioni. Lo sanno bene i Vigili del Fuoco di Legnano che soltanto nel 2021 hanno registrato 52 incendi in boschi e aree verdi del territorio.

Ricordiamo il recente incendio scoppiato nei boschi di Malnate che con la complicità del forte vento si è propagato verso zone abitate raggiungendo il monte Morone. Secondo una stima di Coldiretti in Lombardia negli ultimi cinque giorni si sono registrati 15 roghi, per una media di 3 incendi ogni 24 ore.