Truccabimbi e trampoliere in via San Martino a Varese per il Carnevale 2022

In mancanza della tradizionale grande sfilata di carri per il centro città, la festa per il Carnevale 2022 nel cuore di Varese sarà più piccola, ma lunga una settimana, con truccabimbi e trampoliere.

A proporre l’iniziativa sono i commercianti della via San Martino in collaborazione con l’associazione 23&20 pronta a offrire gratuitamente il truccabimbi a tutti i bambini e le bambine che passeranno dal centro travestiti.

La “Settimana di carnevale” in via San Martino comincia sabato 26 febbraio con il truccabimbi dalle ore 14.30 alle 17.30. Sabato 5 marzo, dalle 15 alle 17, la via pedonale sarà invece animata da un simpatico trampoliere con tanti palloncini di forme e colori differenti da donare ai bambini.