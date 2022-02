In occasione del giorno dedicato alla celebrazione del ricordo dei vecchi presidenti americani, Donald Trump ha deciso di lanciare sul mercato il suo social network: l’app si chiama Truth Social. Si tratta di una piattaforma progettata dalla Trump Media and Technology Group (TMTG). Capiamo ora insieme agli esperti di Mister Gadget di cosa stiamo parlando e come funziona questo nuovo social.

L’origine della piattaforma

Truth Social nasce dalla volontà di una parte della destra politica americana (Trump in primis) di ritornare ad avere voce sui social. Questo perchè sono sempre più diffusi gli episodi di censura che le piattaforme social operano nei confronti degli esponenti politici appartenenti alla destra. Una censura, a loro parere, ingiustificata e dura.

Il motivo della nascita di questo nuovo social può però trovare una spiegazione valida anche nella necessità di Donald Trump di avere a proprio disposizione una piattaforma attraverso il quale veicolare i propri messaggi, senza rischio di censure, in ottica della futura campagna campagna elettorale in vista delle presidenziali del 2024.

La diatriba con Twitter

La piattaforma è chiaramente ispirata al modello “Twitter”, social incredibilmente apprezzato dall’ex presidente americano, da cui però Trump si è visto bannare ad inizio 2021 in seguito ad una serie di comportamenti e frasi incitanti all’odio ritenute inappropriate dalla piattaforma.

Questo aveva portato Trump ad esprimersi con rabbia nei confronti social network: ”Viviamo in un mondo dove i talebani hanno un’enorme presenza su Twitter, mentre ancora il vostro presidente preferito viene silenziato. Questo è inaccettabile! Non ci si può fidare di un piccolo gruppo di potenti che la pensano tutti uguale e che sperano di far tacere tutti coloro che la pensano diversamente”.

L’obbiettivo

L’obbiettivo di Truth è dunque, alla luce delle precedenti considerazioni, quello di accogliere al suo interno quella parte di utenti presenti sul web, associabili alla destra conservatrice, che si ritrovano scontenti a causa dell’eccessiva censura apportata sui social più diffusi, Twitter compreso.

Come funziona

La piattaforma si caratterizza per la presenza di un”Truth Feed” dove verranno pubblicate le “Truths”, le verità, (che corrispondono sostanzialmente ai tweet) e i Re-Thruts (ovvero i Retweet). Dal punto di vista grafico i riferimenti a Twitter sono molto espliciti, a testimoniare appunto l’apprezzamento di Trump verso la piattaforma.

Disponibilità

L’applicazione Truth Social è ora disponibile, in esclusiva per gli States, sull’App Store iOS. Non è ancora invece stata rilasciata la versione per device Android.