Il turismo nel Varesotto, le violenze alla compagna e i problemi dell’Openjobmetis nel podcast del 4 febbraio

Le principali notizie di venerdì 4 febbraio nel podcast quotidiano di VareseNews

Risultati in chiaro scuso per il turismo in provincia di Varese4 I dati nel 2021 della Camera di Commercio fotografano una provincia divisa. Buoni i risultati di visite e pernottamenti nella bella stagione sui laghi, in difficoltà l’aeroporto e l’indotto. negli scorsi dodici mesi gli arrivi complessivi sono stati 615.000 e i pernottamenti più di 1.200.000. sul Lago Maggiore, le presenze italiane sono cresciute del 2,7% perfino rispetto al 2019.Positivo anche l’andamento relativo alla zona del Lago Ceresio. Lo scaldo idi Malpensa, invece, non è riuscito a scrollarsi di dosso la crisi legata alla pandemia.

la polizia giudiziaria del Commissariato di Gallarate ha notificato a un 53enne gallaratese l’ordinanza dell’obbligo di presentazione al commissariato, di allontanamento e contestuale divieto di avvicinamento alla compagna vittima di violenza.I maltrattamenti dell’uomo, compiuti spesso in presenza dei figli e in stato di ubriachezza, sono divenuti progressivamente sempre più gravi. La misura cautelare è stata disposta dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio al termine di un’attività d’indagine del Commissariato, coordinata dalla Procura della Repubblica.

“Gli immaturi siete voi”: è potente lo slogan con cui gli studenti della scuola secondaria stanno scendendo in piazza in molte città d’Italia. Anche a Varese gli studenti degli istituti superiori si sono ritrovati in piazza Monte Grappa per protestare. Il nuovo tema delle manifestazioni è il ritorno degli scritti in presenza agli esami di maturità, argomento che si è aggiunto alle proteste per la tragica fine di Lorenzo, il diciottenne in alternanza scuola lavoro morto a Udine.

Si sono chiusi i termini delle iscrizioni a scuola. Più di uno studente lombardo su due ha scelto un liceo (51,8%) mentre il 35,9% si è iscritto a un istituto tecnico. Fanalino di coda rimane ancora il professionale indicato dal 12,3% dei quattordicenni. Nel ciclo primario, premiato soprattutto i percorsi con 40 ore ( 60,2%) mentre il 28% ha optato per la formula delle 30 settimanali. Alle medie, le iscrizioni nelle scuole della nostra regione sono state soprattutto nei corsi con 30 ore

Vera e propria doccia fredda per la Openjobmetis Varese che stava attraversando un ottimo momento, con le tre vittorie ottenute nelle ultime tre partite.

Il giovane pivot Guglielmo Caruso, 23 anni, si è infatti procurato una frattura alla tibia dopo uno scontro fortuito in allenamento. Un infortunio che lo terrà lontano dai campi per circa un mese.

Per Caruso si tratta della seconda frattura in questa stagione: a ottobre infatti si era rotto il dito medio della mano destra e in quella circostanza aveva dovuto sottoporsi anche a un’operazione chirurgica.

Rotazioni quindi ancora più ridotte per l’allenatore Johan Roijakkers: domenica alle 20,45 a Masnago sarà di scena la Virtus Segafredo Bologna campione italiana in carica. Una partita molto attesa, tant’è vero che tutti i biglietti disponibili – circa 1800 posti tra abbonati e tagliandi di giornata – sono già esauriti da giovedì. La partita sarà raccontata in diretta con il liveblog di VareseNews.