Turismo in ripresa nella città di Varese. “Ora puntiamo ai livelli record del prepandemia”

Il turismo a Varese mostra i primi segni di ripresa dopo due anni di pandemia.

I dati dell’ufficio Statistica di Camera di Commercio relativi al 2021 indicano una crescita sia di arrivi che di presenze in città rispetto al 2020, l’anno più difficile per l’emergenza sanitaria, che ha praticamente paralizzato ogni settore.

Per quanto riguarda gli arrivi a Varese nel 2021 si registra un + 42% di arrivi in più rispetto al 2020 e un + 49% rispetto al 2020 per quanto riguarda i pernottamenti in città.

Una ripresa che fa sperare nel ritorno ai dati prepandemia anche se il percorso è ancora lungo: i dati del 2019 videro infatti un record di presenze in città, con poco meno di 280mila pernottamenti mentre i dati 2021, già in forte risalita dopo il crollo del 2020, parlano di poco piu di 161mila pernottamenti.

Il 2019 infatti era uno degli anni in cui fu più evidente la crescita in termini di turismo che stava vivendo la nostra città, arrestata poi dal covid. Questi alcuni dei numeri dopo

«L’inversione di tendenza e il ritorno ai segni “più” davanti ai dati ci lascia ben sperare di poter tornare presto ai valori pre pandemia – ha commentato la vicesindaca Ivana Perusin – Siamo ancora lontani, ma l’obiettivo è di tornare ai dati del 2019. In quel periodo infatti, grazie al grande lavoro sul settore del turismo, la città era arrivata a registrare dati di presenze e pernottamenti senza precedenti. Oggi, dopo due anni torniamo a crescere e dobbiamo lavorare proprio su questo, tutti insieme, settore per settore. Ddobbiamo costruire la Varese del dopo emergenza e i dati di oggi sul turismo ci danno fiducia e sono il segno di una ripresa su cui dobbiamo lavorare».