Turno infrasettimanale in viaggio per Legnano e Castellanzese

Prosegue a ritmo serrato, dopo lo stop del mese di gennaio, il campionato di Serie D e il Girone B mercoledì 2 febbraio (ore 14.30) affronterà il turno infrasettimanale valido per la giornata numero 21.

FOLGORE CARATESE – LEGNANO

Per il Legnano è in programma un’altra sfida di alta classifica dopo la bella e importante vittoria contro la Virtus CiseranoBergamo (leggi qui come è andata). Per la seconda giornata consecutiva i lilla saranno impegnati contro una squadra a pari punti in classifica. La Folgore Caratese di fatti è a quota 33 come i ragazzi di mister Sgrò, che affrontano la trasferta brianzola consapevoli che una vittoria potrebbe dare un’altra prospettiva al campionato.

VIS NOVA – CASTELLANZESE

Sfida salvezza invece per la Castellanzese che dopo le due vittorie di fila contro Caravaggio e Leon vuole dar seguito alla striscia positiva anche a Giussano, in casa della Vis Nova. Nell’ultima gara Mario Chessa ha siglato il successo con una vittoria e la speranza in casa neroverde è che il “Mago” torni a bucare le reti avversarie con la frequenza della quale è capace. Tre punti farebbero fare alla squadra di mister Corrado Cotta un salto in avanti decisivo per la corsa alla salvezza.