Tutte le offerte di lavoro e di tirocinio dei centri per l’impiego della provincia di Varese

Qui trovi le offerte di lavoro e le offerte di tirocinio proposte dai Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.

Se sei interessato a qualcuna delle esperienze riportate più sotto, invia subito il tuo Curriculum al Centro per l’Impiego di riferimento come indicato in ciascun annuncio.

Le offerte seguenti sono datate 18 FEBBRAIO 2022

L’elenco completo:

MARNATE: FALEGNAME addetto a realizzazione particolari e relativa finitura

Società di produzione modelli e stampi industriali di Marnate (VA) cerca 1 FALEGNAME addetto a realizzazione particolari e relativa finitura. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nell’attività; patente B. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione e orario di lavoro pieno (08:00-12:00 e 13:30-17:30). (Rif. 9605)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

DAIRAGO: IMPIEGATO/A COMMERCIALE

Azienda del settore metalmeccanico di Dairago (MI) ricerca 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE che dovrà occuparsi della vendita dei macchinari prodotti e della relazione con il cliente, attraverso il contatto telefonico ed eventuali visite aziendali. Requisiti indispensabili: buona conoscenza dell’inglese; discreta conoscenza del francese; disponibilità a trasferte in Italia ed all’estero per partecipazione ad eventi fieristici; diploma di istruzione superiore; patente B. Preferibile esperienza nel ruolo e formazione ad indirizzo tecnico; residenza nella zona di lavoro. Si offre: contratto full time, tempo determinato di due mesi con finalità di inserimento a tempo indeterminato. (Rif. 9604)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MARNATE: APPRENDISTA OPERATORE/TRICE CNC

Azienda con sede a Marnate (VA) operante nella produzione di modelli e stampi industriali cerca 1 APPRENDISTA OPERATORE/TRICE CNC con compiti di programmazione macchina a controllo numerico tramite software CAM, attrezzaggio della macchina e piazzamento pezzi sulla stessa, controllo qualità degli elementi prodotti. Requisiti richiesti: diploma tecnico o professionale (meccanico, elettronico, meccatronico, informatico, ecc.); inglese discreto; buon uso pacchetto Office; preferibile residenza in zona azienda; patente B; età compatibile con contratto di apprendistato. Si offre: contratto di apprendistato con orario di lavoro pieno 08.00-12.00/12.30-17.30. (Rif. 9598)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MARNATE: APPRENDISTA FRESATORE/TRICE

Azienda di Marnate (VA) del settore di produzione di modelli e stampi industriali ricerca 1 APPRENDISTA FRESATORE/TRICE per attività di lavorazione con macchina fresatrice CNC. Requisiti richiesti: età compatibile con il contratto di apprendistato; qualifica di professionale meccanico; buone conoscenze informatiche; discreta conoscenza della lingua inglese; patente B; preferibile residenza in zona azienda. Si offre contratto di apprendistato con orario di lavoro pieno (8:30-12.00 / 13.30-17.30). (Rif. 9597)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MARNATE: FALEGNAME

Azienda di Marnate (VA) del settore di produzione modelli e stampi industriali cerca 1 FALEGNAME addetto/a a realizzazione particolari e relativa finitura. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nell’attività; patente B. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione e orario di lavoro pieno (8:00-12:00 e 13:30-17:30). (Rif. 9596)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO-SARONNO-GALLARATE: ADDETTI/E ALLA GESTIONE DI CARRELLI PER TRASPORTO PASTI

Azienda di ristorazione in ambito socio-sanitario cerca per le sedi di Busto Arsizio, Saronno e Gallarate 4 ADDETTI/E ALLA GESTIONE DI CARRELLI PER TRASPORTO PASTI nei diversi reparti ospedalieri e per la pulizia dei locali e del materiale utilizzato. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; patente B e domicilio in zona. Disponibilità ad eventuali occasionali trasferte per sostituzioni personale assente nei limitrofi. Si offre contratto part time a tempo determinato con possibilità di successiva assunzione a tempo indeterminato, su turni da lunedì a domenica con un giorno di riposo. Le turnazioni previste sono dalle ore 07.00 alle ore 09.30, dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e dalle ore 18.00 alle ore 19.30 (tutte e tre le turnazioni due giorni la settimana e due turnazioni per i restanti giorni lavorativi). (Rif. 9595)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: AUTISTI PATENTE CE + CQC e ADR

Società di autotrasporti cerca per Busto Arsizio 2 AUTISTI PATENTE CE + CQC e ADR. Requisiti richiesti: ESPERIENZA nella conduzione di AUTOARTICOLATI (trattore stradale + semirimorchio) per trasporti di merci in tank-containers; preferibile essere già in possesso di ADR; preferibile residenza nella zona sede del lavoro; disponibilità ad eventuali trasferte notturne. Si offre: contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno. (Rif. 9593)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: MONTATORE/TRICE MECCANICO/A – ELETTROTECNICO/A per attività di montaggio e smontaggio pezzi

Impresa di costruzione e assemblaggio di macchinari e impianti industriali di Fagnano Olona (VA) cerca 1 MONTATORE/TRICE MECCANICO/A – ELETTROTECNICO/A per attività di montaggio e smontaggio pezzi, gruppi e componenti meccaniche, preparazione/controllo materiali e componenti pre-inizio assemblaggio, montaggio/collaudo/installazione macchinari presso clienti (Italia/estero), capacità di modifica del pezzo tramite tornio/fresa manuale. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nell’attività (manualità, lettura disegno meccanico/schemi pneumatici, schemi elettrici; utilizzo strumenti di misura come calibro e micrometro); disponibilità a trasferte; patente B. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione e orario di lavoro pieno (08:00-13:00 e 14:00-17:00). (Rif. 9589)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MARNATE: MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A

Società del settore gomma-plastica, che produce dischi resinati in fibra di vetro, ricerca 1 MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nell’attività di manutenzione ordinaria dei macchinari, di affilatura e pulizia delle fustelle, nell’utilizzo del tornio manuale. Preferibile inoltre formazione specifica nel settore meccanico e conoscenza di base di PC e terminali; patente B e residenza nella zona di lavoro. Richiesta disponibilità full time (da lunedì a venerdì 08:00-12:00 e 13:30-17:30) e straordinari il sabato mattina. Si offre iniziale tempo determinato con finalità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9583)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TECNICO/A ELETTRICO/A ELETTRONICO/A

Azienda metalmeccanica di Busto Arsizio cerca 1 TECNICO/A ELETTRICO/A ELETTRONICO/A addetto/a alla gestione degli ordini di materiali elettrici, stesura degli schemi elettrici e cablaggio dei quadri elettrici. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione o diploma professionale in ambito elettrico oppure perito elettronico; possesso patente B; preferibile residenza in zone limitrofe all’azienda; discreta conoscenza della lingua inglese ed uso del PC e terminali. Si offre: orario a tempo pieno 7.30/12.30 – 13.30/16.30 e contratto da concordare sulla base delle competenze del candidato. (Rif. 9582)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: APPRENDISTA ELETTRICISTA da formare

Impresa di installazione di impianti elettrici a Busto Arsizio cerca 1 APPRENDISTA ELETTRICISTA da formare ed impiegare in attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di climatizzazione, fotovoltaici ed antifurto. Requisiti richiesti: preferibile conoscenza pregressa dei contenuti dell’attività; diploma; patente B; disponibilità a lavorare nelle fasce orarie 08:30-12:30 e 13:30-17:00. (Rif. 9581)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ELETTRICISTA per attività di installazione e manutenzione di impianti

Impresa di installazione di impianti elettrici a Busto Arsizio cerca 1 ELETTRICISTA per attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di climatizzazione, fotovoltaici ed antifurto. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nell’attività; diploma; patente B; disponibilità a lavorare nelle fasce orarie 08:00-12:30 e 13:30-17:00. Assunzione a tempo pieno e determinato per 6 mesi, con possibilità di successivo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. 9580)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: TRAFILATORE/TRICE TURNISTA

Azienda operante nella produzione e lavorazione di gomma-plastica di Olgiate Olona cerca 1 TRAFILATORE/TRICE TURNISTA. Il/la lavoratore/trice sarà addetto alla produzione di profilati plastici su impianti di estrusione, all’alimentazione dell’impianto, al controllo e confezionamento del prodotto finito. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza sia nel settore che nella mansione; formazione professionale o tecnica in ambito meccanico; disponibilità a lavorare su tre turni. Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di passaggio a tempo indeterminato ed orario a tempo pieno su tre turni. (Rif. 9577)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

SOLBIATE OLONA: IMPIEGATO/A COMMERCIALE

Azienda di Solbiate Olona (VA) del settore gomma plastica ricerca 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE per attività di contatto coi clienti italiani ed esteri, gestione di ordini e contatto con spedizionieri. Requisiti richiesti: diploma indirizzo linguistico/commerciale; buone conoscenze informatiche (pacchetto Office); ottima conoscenza della lingua inglese e della lingua tedesca; patente B e disponibilità a trasferte; preferibile residenza in zona azienda. Si offre contratto a tempo determinato con possibile trasformazione in indeterminato, con orario di lavoro pieno. Orario di lavoro: 8:30-12.30 / 14:00-18.00 dal lunedì al venerdì. (Rif. 9573)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: APPRENDISTA TECNICO/A SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Società di consulenza, formazione e servizi di Busto Arsizio (VA) ricerca 1 APPRENDISTA TECNICO/A SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO per supporto alle attività di analisi dei rischi sul lavoro in azienda, stesura documenti relativi al D.Lgs. 81/08, formazione sulla sicurezza. Requisiti richiesti: indispensabile laurea in Ingegneria della sicurezza ambientale/aziendale o laurea in Igiene ambientale; competenze informatiche; discreta conoscenza della lingua inglese; patente B e disponibilità a trasferte; età compatibile con il contratto di apprendistato. Si offre contratto di apprendistato con orario pieno (8.30-17.30). (Rif. 9560)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: APPRENDISTA IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A E COMMERCIALE

Società di consulenza e formazione per la sicurezza sul lavoro di Busto Arsizio (VA) ricerca: 1 APPRENDISTA IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A E COMMERCIALE (funzioni amministrative, di gestione delle attività economiche e di supporto organizzativo, nonché di ricerca nuovi clienti). Requisiti richiesti: non è richiesta esperienza pregressa; indispensabile laurea in Giurisprudenza/ Scienze della comunicazione/ Economia; buone conoscenze informatiche; discreta conoscenza della lingua inglese; patente B e disponibilità a trasferte; età compatibile con il contratto di apprendistato. Si offre contratto di apprendistato a tempo pieno (orario 8.30-17.30). (Rif. 9559)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: OPERAIO/A ADDETTO/A INSTALLAZIONE PISCINE

Azienda di produzione ed installazione piscine in zona Busto Arsizio cerca 1 OPERAIO/A ADDETTO/A INSTALLAZIONE PISCINE che si occuperà di installazione, manutenzione piscine ed impianti saune. Requisiti richiesti: preferibile titolo in ambito meccanico/idraulico; preferibile minima esperienza nella mansione; disponibilità a trasferte giornaliere sul territorio con mezzo aziendale; patente B. Si offre: orario a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.30/17.30 e contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9554)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A CONTABILITA’ ED AMMINISTRAZIONE

Azienda di costruzione e installazione piscine in zona Busto Arsizio cerca 1 ADDETTO/A CONTABILITA’ ED AMMINISTRAZIONE che si occuperà della contabilità generale fino alla redazione del bilancio e della gestione dei clienti, degli ordini e delle richieste di intervento. Requisiti richiesti: diploma di ragioneria o titolo analogo; indispensabile pluriennale esperienza nella mansione; utilizzo del programma Zucchetti; buona conoscenza della lingua inglese. Si offre: orario a tempo pieno 8.00/12.00 – 14.00/18.00 e contratto a tempo indeterminato. (Rif. 9553)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: TORNITORE/TRICE – TORNIO TRADIZIONALE

Azienda del settore metalmeccanico di Olgiate Olona cerca 1 TORNITORE/TRICE – TORNIO TRADIZIONALE. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE l’aver maturato ESPERIENZA su TORNI TRADIZIONALI medio grandi per la preparazione e finitura di rulli dimensioni fino a 700 x 6000 mm; conoscenza lettura disegni tecnici e strumenti di misura. Costituirà titolo preferenziale l’aver maturato esperienza anche su torni CNC; preferibile residenza nelle immediate vicinanze di Olgiate Olona; utilizzo strumenti informatici. Si offre: contratto da concordare ed orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00 / 14.00-18.00 da lunedì a venerdì. (Rif. 9546)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: IMPIEGATO/A CONTABILE

Società di servizi di consulenza dei commercialisti con sede a Busto Arsizio (VA), ricerca 1 IMPIEGATO/A CONTABILE. Requisiti richiesti: esperienza nella gestione della contabilità ordinaria in regime ordinario e semplificato, fatturazione estera, emissione fatturazione elettronica, gestione adempimenti IVA e adempimenti fiscali in genere. Necessarie buone competenze informatiche e preferibile l’utilizzo del programma di contabilità Easy. Titolo di studio richiesto: diploma di Ragioneria o Laurea ad indirizzo economico. Si richiede inoltre patente B e disponibilità ad eventuali trasferte. Si offre tempo determinato per sostituzione maternità (CCNL Commercio). Orario di lavoro full-time: 08.30-12.30 -14.00-18.00; venerdì pomeriggio 13.30-17.30. (Rif. 9535)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ASSISTENTE SOCIALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA IN CORSI per ASA/OSS/riqualificazione professionale

Ente di formazione di Busto Arsizio cerca 1 ASSISTENTE SOCIALE PER ATTIVITÀ DI DOCENZA IN CORSI per ASA/OSS/riqualificazione professionale. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa; conseguimento dell’abilitazione alla professione da almeno 3 anni; capacità di utilizzare PC e terminali; patente B; disponibilità per la fascia pomeridiana e serale. Indispensabile possesso di partita IVA; assunzione prevista a risorsa individuata. (Rif. 9532)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: INFERMIERI/E PER ATTIVITÀ DI DOCENZA IN CORSI ASA/OSS/di riqualificazione

Ente di formazione di Busto Arsizio cerca 2 INFERMIERI/E PER ATTIVITÀ DI DOCENZA IN CORSI ASA/OSS/di riqualificazione. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa con abilitazione all’esercizio della professione conseguita da almeno 3 anni; capacità di utilizzare PC e terminali; patente B; disponibilità per la fascia pomeridiana e serale; indispensabile possesso di partita IVA. (Rif. 9531)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

VANZAGHELLO: CUOCO/A

Pizzeria di Vanzaghello ricerca 1 CUOCO/A. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nelle mansioni di gestione cucina, ordini, pulizia e cottura. Formazione alberghiera/licenza media/istituto professionale; patente B. Si offre: contratto da concordare ed orario di lavoro a tempo pieno: 10.30-14.30/17.30-22.30. (Rif. 9529)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: OPERAIA/O TESSITRICE/TORE addetta/o ai telai ratiera e jacquard

Azienda tessile di Busto Arsizio cerca 1 OPERAIA/O TESSITRICE/TORE addetta/o ai telai ratiera e jacquard. Requisiti: preferibile esperienza anche minima nel settore e nella mansione; disponibilità occasionale a turni notturni. Si offre: contratto a tempo determinato di 3 mesi prorogabile e orario su 3 turni (occasionale notturno) dal lunedì al sabato. (Rif. 9528)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MANUTENTORE/TRICE E ASSISTENTE DI TESSITURA

Azienda tessile di Busto Arsizio cerca 1 MANUTENTORE/TRICE E ASSISTENTE DI TESSITURA per cambio articoli a telaio e manutenzione telai ratiera e jacquard. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione e nel settore. Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi prorogabile e orario a tempo pieno (lunedì – venerdì). (Rif. 9527)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A AL FINISSAGGIO TESSUTI

Azienda tessile di Busto Arsizio cerca 1 ADDETTO/A AL FINISSAGGIO TESSUTI che opererà su RAM E AIRO e finissaggio tessile. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nel settore e nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi prorogabile ed orario a tempo pieno. (Rif. 9526)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TINTORE/TRICE TESSILE

Azienda tessile di Busto Arsizio cerca 1 TINTORE/TRICE TESSILE che si occuperà di ricettare i colori e tingere con macchine Jet. Requisiti richiesti: esperienza anche breve nella mansione e nel settore e/o titolo di studio come perito chimico. Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi prorogabile e orario a tempo pieno. (Rif. 9525)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: ADDETTO/A SEGRETERIA E INSERIMENTO DATI CONTABILI

Società di consulenza e centro elaborazione dati contabili di Castellanza (VA) cerca 1 ADDETTO/A SEGRETERIA E INSERIMENTO DATI CONTABILI. Requisiti richiesti: buone competenze informatiche; diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo economico/amministrativo; preferibile residenza in zona e automunito/a. Preferibile esperienza nella mansione (attività di front office, gestione documenti e inserimento dati per elaborazione delle pratiche fiscali). Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, se presente esperienza pregressa; oppure tirocinio extracurriculare con finalità di assunzione se diplomati/e privi/e di esperienza (in questo caso è prevista indennità di 500 euro mensili). Orario di lavoro: tempo pieno da lunedì a venerdì (9-18.30). (Rif. 9523)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: IMPIEGATO/A

Azienda di impianti elettrici di Fagnano Olona cerca 1 IMPIEGATO/A per attività di segreteria, comunicazione clienti, preparazione ordini, DDT, fatture di vendita, pratiche amministrative varie. Requisiti richiesti: diploma inerente alla mansione; utilizzo del pacchetto Office; preferibile esperienza nella mansione e nel settore; preferibile residenza in zone limitrofe all’azienda; patente B. Si offre: orario a tempo pieno 8.30-12.30/14.00-18.00 e contratto a tempo determinato di 6 mesi rinnovabile con possibile trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9518)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO RESISTENZE ELETTRICHE

Azienda del settore metalmeccanico di Busto Arsizio cerca 1 ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO RESISTENZE ELETTRICHE. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione; titolo di studi diploma di scuola superiore. Tipo di contratto da concordare. Orario di lavoro a tempo pieno (8-12 / 13.30-17.30). (Rif. 9513)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MAGNAGO: MECCANICO/A DI BICICLETTE

Azienda di fabbricazione e montaggio biciclette di Magnago cerca 1 MECCANICO/A DI BICICLETTE, addetto alla lavorazione in cicli di produzione. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione e nel settore; licenza scuola media inferiore; patente A/B. Si offre: contratto a tempo determinato (12 mesi); orario di lavoro a tempo pieno 8.00-12.00 13.00-17.00. (Rif. 9509)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’/DICHIARAZIONI FISCALI

Studio commercialista con sede a Busto Arsizio cerca 1 ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’/DICHIARAZIONI FISCALI che si occupi della contabilità di società di capitali-semplificate, società di persone e delle dichiarazioni dei redditi di persone fisiche e società di persone. Requisiti richiesti: diploma di scuola superiore in ambito economico/laurea in economia; conoscenza della normativa IVA; esperienza nella mansione e nel settore; richiesta conoscenza di Excel, Word e Profis. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato; orario di lavoro full-time (9-18). Preferibile residenza a Busto Arsizio e zone limitrofe. (Rif. 9502)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: APPRENDISTA FABBRO

Azienda di lavorazione ferro e acciaio di Busto Arsizio cerca 1 APPRENDISTA FABBRO addetto/a alla realizzazione di opere in ferro ed acciaio. Requisiti richiesti: preferibile generica esperienza nel settore e nella mansione; predisposizione al lavoro manuale; interesse e motivazione per la professione; licenza scuola media inferiore; età compatibile con l’apprendistato; patente B; preferibile residenza in zone limitrofe all’azienda. Si offre: orario di lavoro a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.30/17.30 e contratto di apprendistato. (Rif. 9497)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: FABBRO CARPENTIERE/A ESPERTO/A

Azienda di lavorazione ferro e acciaio di Busto Arsizio cerca 1 FABBRO CARPENTIERE/A ESPERTO/A. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione e nel settore; esperienza nella saldatura a filo ed elettrodo; uso di cesoia, piegatrice e calandra; autonomia nella realizzazione di opere in ferro ed acciaio; conoscenza del disegno tecnico; licenza media inferiore; patente B; preferibile residenza in zone limitrofe all’azienda. Si offre: orario a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.30/17.30 e contratto a tempo indeterminato. (Rif. 9491)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

VANZAGHELLO: ADDETTI/E AL REPARTO MACELLERIA E SALUMERIA

Per azienda operante nel settore del commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati con sede in Vanzaghello si ricercano 2 ADDETTI/E AL REPARTO MACELLERIA E SALUMERIA anche senza esperienza. Requisiti: interesse ad acquisire esperienza nel settore. Si offre: contratto a tempo determinato con orario di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali). (Rif. 9490)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

VANZAGHELLO: ADDETTO/A AL REPARTO SALUMERIA

Per azienda operante nel settore del commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati con sede in Vanzaghello si ricerca 1 ADDETTO/A AL REPARTO SALUMERIA. Requisiti richiesti: esperienza nel medesimo settore preferibilmente maturata all’interno del reparto salumeria e nelle medesime mansioni. Si offre: contratto a tempo determinato con orario di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali). (Rif. 9489)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

VANZAGHELLO: ADDETTO/A AL REPARTO MACELLERIA

Per azienda operante nel settore del commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati con sede in Vanzaghello si ricerca 1 ADDETTO/A AL REPARTO MACELLERIA. Requisiti richiesti: esperienza nel medesimo settore preferibilmente maturata all’interno del reparto macelleria e nelle medesime mansioni. Si offre: contratto a tempo determinato con orario di lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali). (Rif. 9488)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MURATORE/TRICE GENERICO/A

Impresa edile di Busto Arsizio (VA) cerca 1 MURATORE/TRICE GENERICO/A. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione; patente B. Si offre contratto a tempo determinato (6 mesi) con orario di lavoro pieno (lun-ven 8-12 e 13-17). Assunzione immediata. (Rif. 9486)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTANO PRIMO: IMPIEGATI/E CONTABILI

Studio commercialista di Castano Primo ricerca 2 IMPIEGATI/E CONTABILI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza in registrazione fatture, inserimento prima nota, riconciliazione banche, fatturazione elettronica, archivio documenti, prima consulenza al cliente. Conoscenza del pacchetto Office e del programma Zucchetti; patente B. Si offre contratto di lavoro da concordare, tempo pieno 8.30-12.30; 14.30-18.30 (Rif. 9483)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: OPERAI/E DI CANTIERE per opere edili in cantieri stradali

Azienda di realizzazione reti di distribuzione elettrica di Busto Arsizio per zona Nord Milano e provincia di Varese cerca 5 OPERAI/E DI CANTIERE per opere edili in cantieri stradali. L’attività prevede l’inserimento in squadre di intervento per la posa e la manutenzione di linee di distribuzione elettrica per la parte cantieristica (scavi, movimento terra, fondazione pali, ecc.). Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; disponibilità a successivo inserimento in turni di reperibilità in orario notturno e festivo; utilizzo di dispositivi digitali; patente B. E’ prevista formazione a carico dell’azienda e possibilità di professionalizzazione con assunzione di funzioni capi squadra. Si offre orario a tempo pieno e contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9469)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MAGNAGO: ADDETTO/A MACCHINE CIRCOLARI PER MAGLIERIA

Azienda tessile di Magnago (MI) cerca 1 ADDETTO/A MACCHINE CIRCOLARI PER MAGLIERIA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza su macchine circolari/tubolari; utilizzo di base del PC; patente B; disponibilità a trasferte. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro pieno (8-12 e 14-18). (Rif. 9463)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: APPRENDISTA BANCONISTA per preparazione piatti e panini

Società della ristorazione per Busto Arsizio cerca 1 APPRENDISTA BANCONISTA per preparazione piatti e panini. Requisiti richiesti: è preferibile un minimo di conoscenze della mansione; diploma ad indirizzo alberghiero; patente B; disponibilità a lavorare anche su turni serali e festivi. La risorsa dovrà occuparsi anche dell’accoglienza, sala e cassa. Si offre: contratto di apprendistato ed orario di lavoro a tempo pieno su turni. (Rif. 9458)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: OPERAIO/A UTILIZZO UTENSILERIA VARIA

Azienda di installazione canne fumarie in zona limitrofa a Busto Arsizio cerca 1 OPERAIO/A UTILIZZO UTENSILERIA VARIA che si occuperà di montaggi e manutenzioni in squadra presso i cantieri del territorio. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nell’utilizzo di attrezzature quali flessibile, trapani e utensileria varia; un minimo di esperienza come geometra; patente B. Si offre orario a tempo pieno e contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9457)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: OPERATORI/TRICI DI PRODUZIONE

Azienda del settore refrigerazione di Busto Arsizio cerca 2 OPERATORI/TRICI DI PRODUZIONE per attività di saldatura e montaggio di componenti a bordo macchine frigorifere con saldobrasature. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione; preferibile residenza a Busto Arsizio o zone limitrofe. Si offre orario a tempo pieno 8.00/12.15 – 13.45/17.30 e contratto a tempo indeterminato. (Rif. 9455)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: PROTOTIPISTA CAMPIONARISTA

Azienda di confezioni abbigliamento di Fagnano Olona cerca 1 PROTOTIPISTA CAMPIONARISTA che si occuperà di trasformare il capo tagliato in capo finito, compilando la scheda delle lavorazioni. Requisiti richiesti: titolo di studio attinente alla mansione o esperienza almeno biennale nella figura professionale. Si offre orario a tempo pieno 8.30/12.30 – 13.30/17.30 e contratto a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9454)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: CUCITRICI/TORI A MACCHINA

Azienda di confezioni abbigliamento di Fagnano Olona cerca 2 CUCITRICI/TORI A MACCHINA per il confezionamento di costumi da bagno. Requisiti richiesti: esperienza nell’utilizzo di diverse macchine da cucire: piana, collaretto, tagliacuce, zig zag; scuola secondaria di primo grado. Si offre orario a tempo pieno 8.30/12.30 – 13.30/17.30 e contratto a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9453)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: APPRENDISTA CUCITRICE/TORE A MACCHINA

Azienda di confezioni abbigliamento di Fagnano Olona cerca 1 APPRENDISTA CUCITRICE/TORE A MACCHINA che si occuperà del confezionamento di costumi da bagno utilizzando le diverse tipologie di macchine: piana, tagliacuce, collaretto, zig zag. Requisiti richiesti: scuola secondaria di primo grado; motivazione all’apprendimento della mansione descritta e interesse verso l’ambito della moda; età compatibile con l’apprendistato. Si offre orario a tempo pieno 8.30/12.30 – 13.30/17.30 e contratto di apprendistato. (Rif. 9452)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MARNATE: APPRENDISTA DISEGNATORE/TRICE TECNICO/A 3D

Società operante nella produzione di modelli e stampi in materiali compositi per il settore nautico, aeronautico, automotive, fonderia ed arredamento, ubicata in Marnate, assume 1 APPRENDISTA DISEGNATORE/TRICE TECNICO/A 3D. La risorsa dovrà elaborare disegni ed interfacciarsi con la produzione per la realizzazione dei progetti. La risorsa seguirà un percorso di formazione che la porterà a lavorare in completa autonomia. Requisiti richiesti: diploma tecnico o professionale (meccanico, elettronico, meccatronico, informatico, ecc.); discreta conoscenza della lingua inglese; discreto uso del PC e dei principali software applicativi di base (Microsoft Office); preferibile conoscenza ed utilizzo di software per il disegno 3D come Rhinoceros; preferibile residenza nelle vicinanze di Marnate; patente di guida. Si offre: contratto di lavoro di apprendistato con orario di lavoro a tempo pieno 08.00-12.00/12.30-17.30. (Rif. 9446)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

VANZAGHELLO: PIZZAIOLO/A

Pizzeria Per Vanzaghello ricerca 1 PIZZAIOLO/A. Requisiti richiesti: esperienza nella stesura, condimento e cottura con conoscenza ed utilizzo del forno a legna; residenza preferibile nelle immediate vicinanze della sede lavorativa; patente. Si offre: contratto da concordare ed orario di lavoro a tempo pieno: 11.00-14.30/17.30-22.00. (Rif. 9410)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: INFERMIERI/E

Residenza socio assistenziale di Busto Arsizio cerca 3 INFERMIERI/E. Requisiti richiesti: è preferibile un minimo di esperienza; laurea in Scienze infermieristiche oppure titolo equivalente; utilizzo degli strumenti informatici; iscrizione all’albo. Si offre: contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno. Assunzione immediata. (Rif. 9401)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: OPERAIO/A EDILE

Azienda di restauri edili di Busto Arsizio cerca 1 OPERAIO/A EDILE addetto/a alle lavorazioni complementari di cantiere. Requisiti richiesti: preferibile esperienza in intonaci e pietre per rivestimenti; patente B; disponibilità a trasferte in zona Milano (con spese a carico dell’azienda). Si offre orario a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.00/17.00 e contratto a tempo determinato di 3 mesi rinnovabile. (Rif. 9394)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ESCAVATORISTI/E

Azienda di realizzazione reti distribuzione energia elettrica di Busto Arsizio cerca 5 ESCAVATORISTI/E addetti alla conduzione di macchine movimento terra per scavi stradali e per posa di infrastrutture elettriche in zone limitrofe a Busto e Varese. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; patente B; preferibile patente C; disponibilità a turni di reperibilità occasionalmente anche in orario notturno e festivo, disponibilità al lavoro in cantieri e in squadra. Si offre orario di lavoro a tempo pieno e contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibile trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9275)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TIROCINIO per 1 ELETTRICISTA TECNICO/A INSTALLATORE/TRICE

Impresa di installazione di impianti elettrici a Busto Arsizio offre opportunità di effettuare 1 TIROCINIO per 1 ELETTRICISTA TECNICO/A INSTALLATORE/TRICE. Il/la tirocinante verrà guidato in tutte le fasi della realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, di climatizzazione, fotovoltaici ed antifurto, utilizzando strumenti quali cacciavite e trapano e relazionandosi con personale e clientela. Requisiti richiesti: patente di guida. Orario settimanale a tempo pieno dal lunedì al venerdì nelle fasce 08:00-12:30 e 13:30-17:00. Previsto rimborso mensile. (Rif. 9588)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MAGNAGO: TIROCINIO come MONTATORE/TRICE DI BICICLETTE

Azienda di fabbricazione e montaggio biciclette di Magnago offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come MONTATORE/TRICE DI BICICLETTE. Il/la tirocinante imparerà a montare ed imballare biciclette in un ciclo di produzione. Requisiti richiesti: licenza di scuola media inferiore; età compatibile con l’apprendistato; patente A/B. Si offre tirocinio di 6 mesi con orario a tempo pieno da lunedì a venerdì 8.00-12.00 13.00-17.00. E’ prevista indennità di partecipazione di euro 500 mensili. (Rif. 9511)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: TIROCINIO come ADDETTA/O ALL’ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO DI COMPONENTI MECCANICI

Azienda operante nel settore metalmeccanico di Castellanza offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come ADDETTA/O ALL’ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO DI COMPONENTI MECCANICI. Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria di primo grado. Si offre orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00 e 13.30-17.30. E’ prevista un’indennità di partecipazione di euro 500,00 mensili. (Rif. 9500)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

JERAGO CON ORAGO: ADDETTA/O PULIZIE per la piscina comunale

Società multiservizi operante nelle vicinanze di Jerago con Orago cerca 1 ADDETTA/O PULIZIE per la piscina comunale. La risorsa si occuperà della pulizia degli spogliatoi, dei bagni e delle parti comuni direttamente presso la piscina stessa. Si richiede minima esperienza nella mansione; residenza o domicilio nelle vicinanze e patente B. Si offre contratto part-time su turni giornalieri da lunedì a sabato a tempo determinato con finalità di stabilizzazione. (Rif. 9611)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

TERNATE: CAMERIERE/A

Azienda operante nel settore della ristorazione nelle vicinanze di Ternate cerca 1 CAMERIERE/A. La risorsa si occuperà del servizio ai tavoli, accoglienza e presa d’ordini. Requisiti richiesti: patente B; disponibilità al lavoro in orario serale. Non è richiesta esperienza nella mansione. Si offre contratto di lavoro intermittente (a chiamata) con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9602)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

TERNATE: BARISTA

Azienda operante nel settore della ristorazione nelle vicinanze di Ternate cerca 1 BARISTA. La risorsa si occuperà della preparazione e presentazione di cocktail e bevande. Requisiti richiesti: patente B; esperienza nella mansione; disponibilità al lavoro in orario serale. Si offre contratto di lavoro intermittente (a chiamata) con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9601)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

TERNATE: AIUTO CUOCO/A

Azienda operante nel settore della ristorazione nelle vicinanze di Ternate cerca 1 AIUTO CUOCO/A. La risorsa affiancherà lo staff nella preparazione delle pietanze e nella gestione della linea di cucina. Requisiti richiesti: patente di guida B; preferibile formazione in linea con il ruolo. Non è richiesta esperienza pregressa. Si offre contratto di lavoro intermittente (a chiamata) con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9600)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CASSANO MAGNAGO: ADDETTA/O AL MAGAZZINO

Azienda operante nel settore della logistica nelle vicinanze di Cassano Magnago cerca 1 ADDETTA/O AL MAGAZZINO. La risorsa si occuperà di carico/scarico merce, controllo bolle, verifica merce. Requisiti richiesti: patente di guida B; preferibile patente del carrello elevatore; breve esperienza pregressa nel ruolo; diponibilità a turni di lavoro diurni. Si offre contratto a tempo pieno e determinato. (Rif. 9574)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

BESNATE: OPERAIO/A ELETTROMECCANICO/A

Azienda nel settore della fabbricazione di apparecchiature per la movimentazione dei carichi nelle vicinanze di Besnate cerca 1 OPERAIO/A ELETTROMECCANICO/A. La figura si occuperà del montaggio delle componenti elettromeccaniche e della loro manutenzione presso i clienti. Requisiti richiesti: diploma di perito elettrotecnico/meccanico ed esperienza nella mansione, anche in diverso settore. Patente B. Si offre: formazione aziendale e contratto a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno. (Rif. 9572)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: MANUTENTORE/TRICE ELETTROMECCANICO/A

Azienda leader nella progettazione e realizzazione di impianti meccanici ubicata nelle vicinanze di Lonate Pozzolo, cerca 1 MANUTENTORE/TRICE ELETTROMECCANICO/A. La risorsa svolgerà, sia singolarmente che in team, attività di manutenzione generale delle macchine e di sorveglianza sul sistema. Requisiti richiesti: esperienza biennale nel settore; buona conoscenza del disegno elettrico e/o meccanico; disponibilità al lavoro su tre turni. Si offre contratto a tempo indeterminato. (Rif. 9568)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CARDANO AL CAMPO: CONTABILE ESPERTO/A

Azienda specializzata nella vendita auto con sede vicinanze Cardano al Campo cerca 1 CONTABILE ESPERTO/A. La risorsa si occuperà della registrazione fatture, rapporti con le banche, pagamenti fornitori, adempimenti fiscali, principali scritture di bilancio. E’ richiesta un’esperienza specifica nella mansione; diploma o laurea triennale; conoscenza ed uso PC; patente B. Si offre contratto part time di 6 ore giornaliere a tempo determinato con finalità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9552)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: MANOVALE ADDETTA/O PULIZIE

Officina meccanica nelle vicinanze di Samarate cerca 1 MANOVALE ADDETTA/O PULIZIE. La risorsa si occuperà principalmente del riordino e del riassetto del locale officina, dei banchi da lavoro e degli utensili di base. Requisiti richiesti: esperienza generica nelle pulizie; massima disponibilità ed adattamento; residenza in zona; patente B. Si offre contratto a tempo pieno determinato trasformabile a tempo indeterminato. (Rif. 9542)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: PIEGATRICE/TORE-IMBUSTATRICE/TORE

Azienda del settore tessile vicinanze Somma Lombardo cerca 1 PIEGATRICE/TORE-IMBUSTATRICE/TORE. La risorsa si occuperà della pulitura e inscatolatura di trapunte, inoltre effettuerà un controllo qualità per la corretta verifica del prodotto. Si richiede buona manualità e breve esperienza nel settore, preferibile conoscenza ed utilizzo della macchina da cucire piana. Si offre contratto a tempo pieno determinato con la possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9534)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

TURBIGO: OPERAIO/A ELETTROMECCANICO/A

Azienda nel settore della fabbricazione di apparecchi elettromedicali nelle vicinanze di Turbigo cerca 1 OPERAIO/A ELETTROMECCANICO/A. La figura si occuperà dell’assemblaggio delle componenti elettromeccaniche attraverso strumenti da banco e saldatura a stagno e del ritiro della merce presso i fornitori, utilizzando il mezzo messo a disposizione dall’azienda. Requisiti richiesti: diploma di perito elettrotecnico/a meccanico/a ed esperienza nella mansione, anche in diverso settore. Si offre: contratto a tempo determinato iniziale, con orario di lavoro a tempo pieno. (Rif. 9521)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: INSERVIENTE ADDETTA/O PULIZIE

Azienda operante nei servizi socio-sanitari nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 INSERVIENTE ADDETTA/O PULIZIE. La risorsa si occuperà a tempo pieno della pulizia e della sanificazione di ambienti comuni e delle camere degli ospiti. E’ richiesta una esperienza di base nelle medesime mansioni; patente B e residenza limitrofa. Si offre contratto a tempo determinato pieno su turni settimanali a rotazione con riposi a rotazione. (Rif. 9508)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: OPERAIA/O POMPISTA

Azienda distributrice di gas metano per autotrazione con sede a Gallarate cerca 1 OPERAIA/O POMPISTA. La risorsa avrà il compito di eseguire tutte le operazioni di rifornimento di gas di auto e mezzi di trasporto. Inoltre si occuperà dei pagamenti (contante e POS) e delle operazioni di apertura e chiusura impianto. E’ richiesta una buona manualità e capacità di relazione con la clientela. Il lavoro viene svolto per la gran parte all’esterno ed è quindi indispensabile adattamento e tolleranza al clima; patente B. Si offre contratto a tempo determinato part time con l’obiettivo di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9471)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: INFERMIERE/A PROFESSIONALE

Farmacia di Samarate cerca 1 INFERMIERE/A PROFESSIONALE. La risorsa si occuperà principalmente dell’esecuzione di tamponi antigenici. Requisito indispensabile il possesso del titolo di Laurea Infermieristica. Si offre assunzione immediata con contratto a tempo pieno determinato di 6 mesi. (Rif. 9462)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CASTELSEPRIO: TECNICO/A MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A

Azienda settore metalmeccanico nelle vicinanze di Castelseprio cerca 1 TECNICO/A MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A. La risorsa si occuperà di effettuare la revisione e la manutenzione di compressori d’aria. Si richiede: competenza in ambito elettrico; esperienza nel settore; preferibile titolo di studio indirizzo meccanico; patente B. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato al tempo indeterminato. (Rif. 9456)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: ADDETTI/E ALLA SICUREZZA AEROPORTUALE

Azienda nel settore vigilanza privata nelle vicinanze di Gallarate cerca 10 ADDETTI/E ALLA SICUREZZA AEROPORTUALE. Requisiti richiesti: residenza nella regione Lombardia; patente B; diploma Scuola superiore; preferibilmente conoscenza scolastica lingua inglese. Si offre un contratto a tempo determinato part-time/pieno a seconda del profilo e su turni. (Rif. 9438)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CADREZZATE CON OSMATE: IDRAULICO/A IMPIANTISTA

Azienda artigiana settore idraulica sita nelle vicinanze di Cadrezzate con Osmate, cerca 1 IDRAULICO/A IMPIANTISTA che si occuperà di eseguire impianti idraulici, sostituzione caldaie e piccole manutenzioni. Requisiti richiesti: indispensabile aver maturato esperienza nella medesima mansione; patente B. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato al tempo indeterminato. (Rif. 9437)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CASTELLETTO SOPRA TICINO: ADDETTA/O ELABORAZIONE PAGHE

Studio professionale vicinanze Castelletto Sopra Ticino, cerca 1 ADDETTA/O ELABORAZIONE PAGHE. La risorsa deve essere in grado di elaborare e controllare un cedolino paghe e contributi e gestire le pratiche amministrative con i vari enti (Inps, Inail, CPI). Si richiede indispensabile esperienza nella mansione; diploma o qualifica professionale; patente B e conoscenza dei programmi di Office Automation. Si offre contratto a tempo determinato di un anno. (Rif. 9436)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

MERCALLO: MAGAZZINIERE/A

Azienda operante nel settore medicale commercio all’ingrosso nelle vicinanze di Mercallo cerca 1 MAGAZZINIERE/A. La risorsa si occuperà di scarico e carico merci, sistemazione dei prodotti sugli scaffali, imballaggi e spedizioni attraverso l’utilizzo di un gestionale dedicato. E’ richiesto il diploma di maturità area tecnica; breve esperienza nella mansione; buon utilizzo del PC; patente B. Inoltre è preferibile una conoscenza di base della lingua inglese. Si offre contratto full time a tempo determinato o di apprendistato. (Rif. 9338)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CARDANO AL CAMPO: TIROCINANTE come IMPIEGATA/O COMMERCIALE

Azienda nel settore della produzione e vendita di infissi nelle vicinanze di Cardano al Campo cerca 1 TIROCINANTE come IMPIEGATA/O COMMERCIALE. La/il candidata/o avrà la possibilità di acquisire competenze nell’ambito della redazione di ordini e preventivi e della gestione di clienti e fornitori. Si richiede: diploma tecnico; conoscenza di base del disegno tecnico-grafico; conoscenza pacchetto Office; inglese buono; patente B. Si offre un tirocinio a tempo pieno di sei mesi. È prevista una indennità di partecipazione. (Rif. 9584)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: TIROCINANTE ADDETTO/A ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA

Azienda nel settore della formazione nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA. Il/la candidato/a avrà la possibilità di acquisire competenze nell’ambito della pianificazione dei corsi di formazione e della gestione delle relative pratiche amministrative, nella capacità di relazionarsi con l’utenza e nell’inserimento dei dati nel sistema gestionale dell’azienda. Si richiede: diploma in materie umanistiche/economiche; conoscenza pacchetto Office; inglese discreto. Si offre un tirocinio a tempo pieno di sei mesi. È prevista una indennità di partecipazione. (Rif. 9563)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

UBOLDO: MANOVALE EDILE

Impresa edile di Uboldo cerca 1 MANOVALE EDILE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza come manovale edile; residenza limitrofa al Centro per l’Impiego di Saronno; patente B. Si offre tempo determinato scopo stabilizzazione. (Rif. 9612)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

VEDANO OLONA: APPRENDISTA OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA LAVORAZIONE DEL TRUCIOLO

Azienda di Vedano Olona, cerca 1 APPRENDISTA OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA LAVORAZIONE DEL TRUCIOLO. Requisiti richiesti: preferibile diploma scuola superiore; età compatibile con contratto di apprendistato; uso PC; automunito/a; residenza limitrofa al Centro per l’Impiego di Tradate; disponibilità ai turni (06/14 – 14/22). Contratto da valutare in base all’esperienza del candidato. (Rif. 9606)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CASTELSEPRIO: TORNITORE/TRICE SU TORNIO TRADIZIONALE/CNC

Azienda metalmeccanica di Castelseprio cerca 1 TORNITORE/TRICE SU TORNIO TRADIZIONALE/CNC. Requisiti richiesti: INDISPENSABILE esperienza, di almeno 1 anno, maturata su tornio tradizionale e CNC, fresa; attestato di qualifica o diploma inerente la mansione; residenza nelle vicinanze della sede aziendale; automunito/a; uso PC. Si offre tempo indeterminato, pieno. (Rif. 9592)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

VENEGONO SUPERIORE: IMPIEGATO/A

Studio commercialista di Venegono Superiore cerca IMPIEGATO/A. Requisiti richiesti: indispensabile padronanza Office, completa autonomia uso Excel; preferibile neodiplomato/a e residenza limitrofa Centro per l’Impiego di Tradate; patente B. Si offre tempo determinato part-time mattino 8:00–12:30. (Rif. 9590)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

MOZZATE: DISPONENTE AL TRAFFICO

Società di logistica di Mozzate cerca 1 DISPONENTE AL TRAFFICO. Requisiti richiesti: esperienza nella organizzazione, gestione dei trasporti giornalieri e monitoraggio; diploma scuola media superiore; residenza limitrofa a Mozzate. Contratto da valutare in base all’esperienza del candidato/a. (Rif. 9578)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

MISINTO: APPRENDISTA ELETTRICISTA

Azienda di Misinto (MB), settore impiantistica, cerca 1 APPRENDISTA ELETTRICISTA. Requisiti richiesti: preferibile esperienza minima maturata; diploma/qualifica inerente la mansione; uso PC; patente B; disponibilità a brevi trasferte infrasettimanali; residenza limitrofa al Centro per l’Impiego di Saronno. Si offre contratto di apprendistato, full time. (Rif. 9576)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: CAMERIERA/E

Ristorante di Caronno Pertusella cerca 1 CAMERIERA/E. Requisiti richiesti: esperienza pregressa; HACCP; residenza nelle vicinanze del Centro per l’Impiego di Saronno. Si offre tempo determinato 1 anno, con possibilità di stabilizzazione, part time dalle ore 12.00 alle 14.30. (Rif. 9569)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CISLAGO: GEOMETRA

Impresa edile di Cislago cerca 1 GEOMETRA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nella direzione tecnica di cantiere, rilievi e contabilità di cantiere, gestione sicurezza; diploma geometra; Autocad, Excel, BIM; buono inglese; patente B; residenza limitrofa al Centro per l’Impiego. Si offre tempo determinato, pieno. (Rif. 9565)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

VEDANO OLONA: MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A

Azienda di packaging con sede a Vedano Olona cerca 1 MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nel montaggio/smontaggio riparazione di pezzi che compongono le linee di produzione, manutenzione di macchinari per taglio film plastici per prodotti alimentari; risoluzione problemi di anomalie di funzionamento dei macchinari; utilizzo macchine utensili per rettifiche in officina; preferibile provenienza dal settore cartotecnico; conoscenze elettromeccaniche; residenza limitrofa a Vedano Olona. Contratto da valutare in base agli anni di esperienza. Orario di lavoro giornata o turni. (Rif. 9562)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

LEGNANO: MECCANICO/A RIPARATORE/TRICE AUTOVEICOLI

Officina di Legnano cerca 1 MECCANICO/A RIPARATORE/TRICE AUTOVEICOLI. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella riparazione e manutenzione di autoveicoli; attestato o diploma inerente la mansione; patente B o superiori. Si offre tempo indeterminato. (Rif. 9558)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

LEGNANO: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O

Officina di Legnano cerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O. Requisiti richiesti: esperienza nella emissione fatture, pratiche auto, preparazione documenti per la consegna delle auto, mansioni generali di back office; diploma inerente la mansione; Office; discreto inglese; patente B; disponibilità a lavorare anche il sabato e flessibilità oraria quando richiesta. Si offre tempo determinato, pieno, con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9557)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

VEDANO OLONA: PANETTIERE/A PASTICCIERE/A

Panetteria di Vedano Olona cerca 1 PANETTIERE/A PASTICCIERE/A. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella preparazione di impasti, processo di lievitazione e preparazione prodotti da forno; disponibilità al turno notturno dalle ore 2:00 alle 8:00; residenza nelle vicinanze di Vedano Olona. Si offre tempo indeterminato o apprendistato. (Rif. 9538)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

UBOLDO: ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Impresa di pulizie, per la zona di Uboldo, cerca 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE. Requisiti richiesti: esperienza pregressa; automunita/o (il luogo di lavoro non è servito dai mezzi pubblici); residenza nelle vicinanze di Saronno. Si offre tempo determinato, part-time (dalle 8.00-12.00 dal lun. al ven.) con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9519)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

MOZZATE: RAGIONIERA/E CONTABILE

Azienda di Mozzate cerca 1 RAGIONIERA/E CONTABILE. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella gestione della contabilità generale, prima nota, registrazione fatture, ciclo attivo e passivo, banche; diploma ragioneria; ad hoc/Zucchetti; residenza nelle vicinanze di Mozzate, patente B. Si offre tempo indeterminato, pieno. (Rif. 9515)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

TRADATE: MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A

Azienda di Tradate, operante nella costruzione e manutenzione di macchinari per il settore plastico, cerca 1 MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nello smontaggio e montaggio macchinari; semplici lavorazioni di carpenteria; utilizzo strumentazione da banco; saldatura MIG; conoscenza basilare dei fondamentali della meccanica; programmi modellazione 3D/CAD-CAM; discreto inglese; gradito diploma o attestato in ambito meccanico; disponibilità a trasferte; patente B. Si offre tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9514)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

UBOLDO: MECCANICO/A MANUTENTORE/TRICE DI IMPIANTI MECCANICI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Azienda di Uboldo cerca 1 MECCANICO/A MANUTENTORE/TRICE DI IMPIANTI MECCANICI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa di almeno 5 ANNI nella installazione e manutenzione di impianti meccanici ed automazione; attestato o diploma inerente la mansione; lettura e comprensione del disegno tecnico; uso PC; discreto inglese; residenza limitrofa ad Uboldo; patente B; disponibilità a trasferte. Si offre tempo determinato scopo stabilizzazione. (Rif. 9499)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CISLAGO: ADDETTO/A FRONT OFFICE/SEGRETERIA

Studio di consulenza del lavoro di Cislago cerca 1 ADDETTO/A FRONT OFFICE/SEGRETERIA. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa; diploma inerente la mansione, Office, Zucchetti; patenet B; residenza limitrofa a Cislago. Si offre tempo indeterminato, pieno. (Rif. 9496)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CISLAGO: ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’

Studio di consulenza del lavoro di Cislago cerca 1 ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza maturata presso studi commercialisti; gestione della contabilità delle aziende clienti, registrazioni IVA; diploma inerente la mansione; Office; Zucchetti; patente B; residenza limitrofa a Cislago. Si offre tempo indeterminato, pieno. (Rif. 9495)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

MOZZATE: MANOVALE EDILE

Società di costruzioni di Mozzate cerca 1 MANOVALE EDILE. Requisiti richiesti: esperienza di cantiere; utilizzo muletto; guida furgone; gru; patente B. Si offre tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9485)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: OPERAI/IE ELETTRICISTI/E

Società di installazione impianti elettrici/protezione di Saronno cerca 2 OPERAI/IE ELETTRICISTI/E. Requisiti richiesti: preferibile esperienza; automuniti/e; residenza nel raggio di 10 km da Saronno. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9468)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ROVELLO PORRO: AUTISTI/E CON PATENTE CE

Società di Rovello Porro, operante nel trasporto e raccolta dei rifiuti, cerca 2 AUTISTI/E CON PATENTE CE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella guida di mezzi con bilico e vasca ribaltabile; possesso patente C-E + CQC + carta tachigrafica. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione (orario lavoro 6.00 – 18.00 oppure 6.00-15.00). (Rif. 9464)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: BARELLIERI per autoambulanza

Associazione di Saronno cerca 2 BARELLIERI per autoambulanza. Requisiti richiesti: esperienza di almeno 2 anni; frequentazione corso BLSO di almeno 46 ore e corso DAE di 120 ore; patente B. Si offre tempo determinato (5 mattine 2 riposi, 5 notti 2 riposi, 5 pomeriggi 2 riposi oppure potrebbero essere 3 mattine e 2 pomeriggi o viceversa). Si richiede inoltre la disponibilità alla reperibilità di notte. (Rif. 9427)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: CONDUCENTI AUTOAMBULANZA

Associazione di Saronno cerca 2 CONDUCENTI AUTOAMBULANZA. Requisiti richiesti: esperienza di almeno 2 anni; indispensabile aver frequentato il corso BLSO di 46 ore ed il corso DAE di 120 ore; patente B. Si offre tempo determinato (5 mattine 2 riposi, 5 notti 2 riposi, 5 pomeriggi 2 riposi oppure potrebbero essere 3 mattine e 2 pomeriggi o viceversa). Si richiede inoltre la disponibilità alla reperibilità di notte. (Rif. 9426)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

MALNATE: FRIGORISTA MANUTENTORE/TRICE

Azienda operante nell’ambito della refrigerazione industriale, cerca 1 FRIGORISTA MANUTENTORE/TRICE. Requisiti richiesti: esperienza pregressa; residenza nelle vicinanze di Tradate; disponibilità a trasferte giornaliere. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9382)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CIRIMIDO: LETTURISTI/E CONTATORI GAS/ACQUA

Società multiservizi di Cirimido cerca 4 LETTURISTI/E CONTATORI GAS/ACQUA. Requisiti richiesti: buona conoscenza del territorio della provincia di Varese; disponibilità ad utilizzare il proprio mezzo per effettuare la lettura dei contatori presso i vari clienti; patente A o B. Si offre tempo determinato, part-time dalle 9.00 alle 13.00. (Rif. 9346)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CASSINA RIZZARDI: FARMACISTA

Farmacia di Cassina Rizzardi cerca 1 FARMACISTA. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa; laurea in farmacia + esame di stato; uso PC; discreto inglese. Si offre tempo determinato pieno. (Rif. 9120)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: TIROCINIO come SEGRETARIA/O

Ufficio di consulenza offre 1 TIROCINIO come SEGRETARIA/O. La risorsa si occuperà dello smistamento telefonate, corrispondenza cartacea e via web, attività amministrative, redazione lettere/documenti/presentazioni, archiviazione pratiche e documentazione varia. Requisiti richiesti: preferibile attestato di qualifica inerente la mansione; Word/Excel/Power Point; residenza nelle vicinanze di Saronno; patente B; seria motivazione ad imparare. Si offre tirocinio di pre-inserimento lavorativo, tempo pieno. (Rif. 9475)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

TRADATE: TIROCINIO come IMPIEGATO/A TECNICO/A SVILUPPO COMPONENTI METALLICI

Azienda di Tradate operante nell’ambito della carpenteria meccanica offre 1 TIROCINIO come IMPIEGATO/A TECNICO/A SVILUPPO COMPONENTI METALLICI. La risorsa imparerà ad utilizzare software per lo sviluppo tecnico di componenti metallici. Requisiti richiesti: diploma tecnico in ambito meccanico; buono AUTOCAD; discreto inglese; patente B; seria motivazione ad apprendere il lavoro; età compatibile con apprendistato. (Rif. 9474)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

BRUNELLO: OPERAIO/A ESTRUSIONE MATERIE PLASTICHE

Per azienda nei pressi di Brunello ricerchiamo 1 OPERAIO/A ESTRUSIONE MATERIE PLASTICHE. Gradita, ma non indispensabile, esperienza pregressa nella mansione. La risorsa inserita si occuperà di: estrusione, attrezzaggio linee estrusione compresa la fase di fine linea, confezionamento merce, preparazione materiale produzione, pulizia e riordino linea produzione. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì 6:00-14:00 e 14:00-22:00. All’occorrenza giornata 8:00-17:00. Contratto: tempo determinato iniziale 6 mesi finalizzato all’indeterminato. (Rif. 9610)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CASSANO VALCUVIA: AUTISTA PATENTE B

Per azienda tessile nei pressi di Cassano Valcuvia ricerchiamo AUTISTA PATENTE B. La risorsa inserita si occuperà di carico/scarico e consegne di materiale. Requisiti: patente B; domicilio nei pressi dell’azienda. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:30-17:30. Contratto: iniziale tempo determinato di 6 mesi con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. (Rif. 9607)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

MALNATE: APPRENDISTA IMPIEGATO/A COMMERCIALE

Ricerchiamo per azienda in Malnate 1 APPRENDISTA IMPIEGATO/A COMMERCIALE. La risorsa selezionata si occuperà, in affiancamento al tutor, di: offerte clienti, ordini acquisto, gestione magazzino, interfaccia clienti e fornitori. Requisiti richiesti: diploma; buone competenze informatiche di base (Excel, Word, posta elettronica); discreta conoscenza della lingua inglese. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì 9:00-13:00 e 14:00-18:00. Contratto: apprendistato. (Rif. 9603)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: CAMERIERI/E DI SALA

Ristorante di Varese cerca 2 CAMERIERI/E DI SALA. Le risorse si occuperanno di prendere gli ordini, gestire in autonomia i propri tavoli in tutte le fasi del servizio, pulizie di sala, cassa e pagamenti. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella ristorazione; conoscenza delle tecniche e delle regole del servizio in sala; capacità organizzative ed ottime doti relazionali. Preferibile titolo di studio della scuola alberghiera. Contratto di lavoro: tempo determinato 3 mesi prorogabile. Orario di lavoro: full time dalle 11 alle 15 e dalle 19 alle 23, dal martedì alla domenica. (Rif. 9599)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

COCQUIO TREVISAGO: OPERAIO/A ELETTRICISTA

Impresa metalmeccanica con sede nei pressi di Cocquio cerca 1 OPERAIO/A ELETTRICISTA. Le mansioni previste riguardano: attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, civili ed industriali, radio televisivi e fotovoltaici. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nell’attività di almeno 2 anni; necessario il possesso della patente B. Orario di lavoro 08:00-12:00 e 14:00-17:00, dal lunedì al venerdì. Contratto di lavoro: Tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9594)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CASTRONNO: MECCANICO/A DI MAGLIERIA in grado di lavorare su macchine circolari

Per azienda tessile nei pressi di Castronno ricerchiamo 1 MECCANICO/A DI MAGLIERIA in grado di lavorare su macchine circolari. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 14:00-18:00. Contratto di lavoro: tempo indeterminato. (Rif. 9586)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

MESENZANA: VETRAIO/A

Azienda di Mesenzana (Va) che opera nel settore ferramenta industriale cerca 1 VETRAIO/A. La risorsa si occuperà della posa e del montaggio presso i clienti e delle lavorazioni interne con utilizzo di macchinari per taglio, molatura e foratura del vetro. Richiesta patente di guida B. Orario di lavoro: full time dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30. Contratto di lavoro: tempo determinato 3 mesi, con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9579)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BIANDRONNO: COMMESSO/A DA BANCO

Attività commerciale localizzata a Biandronno (VA), cerca 1 figura da inserire in organico con la mansione di COMMESSO/A DA BANCO. La risorsa si occuperà della vendita di prodotti alimentari come pane, salumi e altri prodotti da forno. La figura all’occorrenza dovrà occuparsi anche della produzione. Orario di lavoro: full-time dal lunedì al sabato, dalle 04:30 alle 12:30. Contratto di lavoro: tempo determinato 3 mesi, con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9570)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

MALNATE: APPRENDISTA IMPIEGATO/A COMMERCIALE

Ricerchiamo per azienda in Malnate 1 APPRENDISTA IMPIEGATO/A COMMERCIALE. La risorsa selezionata si occuperà, in affiancamento al tutor, di: offerte clienti, ordini acquisto, gestione magazzino, interfaccia clienti e fornitori. Requisiti richiesti: diploma; buone competenze informatiche di base (Excel, Word, posta elettronica); discreta conoscenza della lingua inglese. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì 9:00-13:00 e 14:00-18:00. Contratto: apprendistato. (Rif. 9567)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CASTRONNO: ADDETTO/A MAGAZZINO con esperienza

Per azienda di produzione nei pressi di Castronno ricerchiamo 1 ADDETTO/A MAGAZZINO con esperienza. Requisiti richiesti: capacità di utilizzo del muletto, patentino del muletto (preferibile). La risorsa inserita si occuperà di: carico e scarico merci, organizzazione e gestione del magazzino, utilizzo del muletto. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì 8:00-12:00 / 14:00-18:00. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9561)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: APPRENDISTI/E PERITI/E ELETTRONICI/CHE

Azienda metalmeccanica situa nei pressi di Varese cerca 2 figure da inserire come APPRENDISTI/E PERITI/E ELETTRONICI/CHE. Richiesta attitudine ad imparare la professione. La figura selezionata sarà affiancata nelle attività di assemblaggio. Si offre contratto di apprendistato full time. (Rif. 9556)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

LOZZA: PERITI/E ELETTRONICI/CHE

Azienda metalmeccanica con sede a Lozza (VA) cerca 2 PERITI/E ELETTRONICI/CHE. Le risorse si occuperanno di: riparare le schede elettroniche, operare su macchine SMT, riparare guasti. Richiesta esperienza nella mansione di almeno 2 anni. Orario di lavoro: full time, 40 ore settimanali. Contratto: tempo determinato 3 mesi con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9555)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CASALE LITTA: SALDATORE/TRICE CON ESPERIENZA

Ricerchiamo per azienda metalmeccanica nei pressi di Casale Litta 1 SALDATORE/TRICE CON ESPERIENZA. La risorsa inserita si occuperà di: saldatura, molatura, taglio, piega, fresatura. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione e/o qualifica/diploma ad indirizzo meccanico. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:00-17:00, eventualmente il sabato in concomitanza di picchi lavorativi. Contratto: tempo determinato iniziale di 3 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9551)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: OPERAIO/A AIUTANTE IDRAULICO

Azienda di Varese cerca 1 OPERAIO/A AIUTANTE IDRAULICO. La risorsa farà parte di una squadra e si occuperà di aiutare l’idraulico nell’installazione degli impianti, nella manutenzione, nelle riparazioni. Orario: full time dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Contratto: tempo determinato 3 mesi, finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9549)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: IDRAULICO/A

Azienda di Varese cerca 1 IDRAULICO/A. La risorsa si occuperà dell’installazione degli impianti, della manutenzione, delle riparazioni. Richiesta esperienza nella mansione di almeno un paio d’anni. Orario: full time dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Contratto: tempo determinato 3 mesi, finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9548)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

LEGGIUNO: COMMERCIALE VENDITE

Azienda che produce e vende prodotti chimici nella zona di Leggiuno (Va) cerca 1 COMMERCIALE VENDITE. La risorsa si occuperà di seguire l’area vendite, coordinare strategie commerciali, ricercare nuovi clienti, assistere la clientela. Requisiti indispensabili: esperienza nel settore commerciale di almeno un paio d’anni; buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office; possesso della patente di guida B e disponibilità ad effettuare trasferte anche all’estero. Orario di lavoro: full time dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Contratto a tempo determinato di 1 anno con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9547)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

COCQUIO TREVISAGO: OPERAIO/A TORNITURA PLASTICA

Azienda del settore plastico nei pressi di Cocquio Trevisago (Va) cerca 1 OPERAIO/A TORNITURA PLASTICA. La risorsa si occuperà di attrezzare la macchina, della produzione e del controllo. Orario di lavoro: full time articolato su 3 turni giornalieri, dal lunedì al sabato. Contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9520)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

ARCISATE: MECCANICO/A AUTO

Officina automobilistica di Arcisate (Va) cerca 1 MECCANICO/A AUTO. La risorsa si occuperà dello smontaggio e della bonifica delle auto, dell’individuazione e della valutazione dei pezzi vendibili. Requisiti richiesti: esperienza nel settore auto di almeno 2 anni e patente di guida B. Orario di lavoro: full time dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Contratto a tempo indeterminato. (Rif. 9512)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CANTELLO: FALEGNAME

Per falegnameria nei pressi di Cantello ricerchiamo 1 FALEGNAME. La risorsa selezionata si occuperà di creazione mobili artigianali su misura e posa esterna. Gradita, ma non indispensabile, esperienza nella mansione. Orario di lavoro: tempo pieno da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:30-17:30. Contratto: iniziale tempo determinato di 3 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9507)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: IDRAULICI/CHE

Per azienda idraulica nelle vicinanze di Varese ricerchiamo 2 IDRAULICI/CHE. Le risorse inserite si occuperanno di: installazione e manutenzione impianti, individuazione e riparazione guasti e malfunzionamenti. Requisiti richiesti: gradita esperienza nella mansione; qualifica o diploma di istituto tecnico professionale. Orario: full time da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:30-17:30. Contratto: tempo indeterminato o apprendistato. (Rif. 9505)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: IMPIEGATO/A COMMERCIALISTA

Per studio commercialisti nei pressi di Varese ricerchiamo 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALISTA con esperienza. Gradita, ma non indispensabile, conoscenza di Profis. Attività: gestione contabilità ordinaria, semplificata/professionisti, dichiarazioni fiscali imprenditori individuali, professionisti, società di persone di capitale, redazione bilanci. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì 9:00-13:00 e 14:00-18:00. Contratto: tempo determinato iniziale di 1 anno finalizzato all’indeterminato. (Rif. 9503)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

MORAZZONE: OPERATORE/TRICE SU TORNI

Officina metalmeccanica di Morazzone (Va) cerca 1 OPERATORE/TRICE SU TORNI. La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni: attrezzaggio macchina, produzione e controllo, eventuale correzione della lavorazione. Richiesta esperienza nella mansione e conoscenza dei programmi Fanuc e Mitsubishi. Orario di lavoro: full time dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30. Contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9494)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: DISEGNATORE/TRICE CAD 2D

Azienda di costruzione di macchine industriali zona Varese cerca 1 DISEGNATORE/TRICE CAD 2D. Indispensabile esperienza nella stessa mansione e provenienza dal settore meccanico; possesso titolo di studio perito meccanico o similari; indispensabile ottimo utilizzo AUTOCAD 2D preferibile Inventor 3D. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato 1 anno finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9492)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BARDELLO: FRESATORE/TRICE

Azienda metalmeccanica di Bardello (Va) cerca 1 FRESATORE/TRICE. La risorsa si occuperà delle seguenti mansioni: attrezzaggio macchina, produzione e controllo attraverso l’utilizzo dei calibri. Richiesta esperienza nella mansione e conoscenza dei programmi FANUC e SELCA. Orario di lavoro: full time dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00. Contratto a tempo determinato di 1 anno con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 9481)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ADDETTO/A MONTAGGIO MACCHINE INDUSTRIALI

Azienda metalmeccanica zona Varese cerca 1 ADDETTO/A MONTAGGIO MACCHINE INDUSTRIALI. Si richiede esperienza nell’assemblaggio macchinario nuovo di parti di macchine meccaniche, pneumatiche, idrauliche; indispensabile capacità lettura disegno meccanico; preferibile formazione ITIS, IPSIA o equivalente. Orario: tempo pieno a giornata. Contratto: tempo determinato 1 anno finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9440)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: TECNICO/A RIPARATORE/TRICE GRANDI ELETTRODOMESTICI.

Azienda di riparazione elettrodomestici di Varese cerca 1 TECNICO/A RIPARATORE/TRICE GRANDI ELETTRODOMESTICI. Indispensabile esperienza o capacità riparazione elettrodomestici a domicilio (lavatrici, lavastoviglie, forni, frigoriferi, asciugatrici); preferibile formazione in ambito elettrico; residenza nella provincia di Varese; indispensabile essere automuniti/e; disponibilità a trasferte di giornata sulla provincia di Varese. Orario: tempo pieno dalle 8 alle 16. Contratto: tempo determinato 3 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9433)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: PIZZAIOLO/A

Pizzeria zona Varese cerca 1 PIZZAIOLO/A. Indispensabile esperienza; automuniti/e. Orario: tempo pieno 40 ore settimanali dalle 16 alle 22 per 6 giorni, compresi sabato e domenica (no festivi). Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9415)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: CAPO TURNO CAMBIO STAMPI

Azienda di stampaggio materie plastiche zona Varese cerca 1 CAPO TURNO CAMBIO STAMPI. Indispensabile esperienza di almeno 2 anni come addetto/a cambio stampi ad iniezione; capacità di impostazione parametri sulle presse; eseguire manutenzione ordinaria su stampi e presse; uso PC; preferibile possesso patentino muletto; indispensabile residenza provincia di Varese; automuniti/e. Orario: tempo pieno su turni diurni (6-14; 14-22). Contratto: iniziale tempo determinato 4 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9402)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

GEMONIO: ASA CON TITOLO O ESPERIENZA per attività di assistenza anziani

Cooperativa sociale di Gemonio cerca 1 ASA CON TITOLO O ESPERIENZA per attività di assistenza anziani. Indispensabile possesso titolo di ASA o esperienza documentata nella stessa mansione. Preferibile residenza zone limitrofe per turni notturni; automuniti/e. Orario: tempo pieno 38 ore settimanali su turni a rotazione: 2 mattine da 6 ore, 2 pomeriggi da 6 ore, 2 notti da 7 ore, 1 gg di riposo. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9396)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: CARROZZIERE/A CON ESPERIENZA

Officina di autoriparazione zona Varese cerca 1 CARROZZIERE/A CON ESPERIENZA. Indispensabile esperienza di almeno 1 anno nella stessa mansione. Orario: tempo pieno da lunedì al venerdì. Contratto: tempo determinato iniziale di 1 anno finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9395)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: CONDUCENTE DI CARROATTREZZI

Officina di autoriparazioni zona Varese cerca 1 CONDUCENTE DI CARROATTREZZI. Preferibile esperienza nella stessa mansione; preferibile possesso patente C; disponibilità alla reperibilità sabato, domenica e festivi e notturni. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato iniziale di 1 anno finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9393)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

ARCISATE: SALDATORE/TRICE CON ESPERIENZA

Per azienda metalmeccanica nei pressi di Arcisate ricerchiamo 1 SALDATORE/TRICE CON ESPERIENZA. La risorsa inserita si occuperà di saldatura mig e tig di acciai inox e ferro. Richiesta esperienza consolidata nella mansione. Orario di lavoro: tempo pieno da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:30-17:30. Contratto iniziale a tempo determinato di 6 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9374)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CASCIAGO: MACCHINISTA CUCITORE/TRICE con esperienza

Per azienda di produzione pelletteria nei pressi di Casciago ricerchiamo 1 MACCHINISTA CUCITORE/TRICE con esperienza. La risorsa inserita si occuperà di cucire in autonomia utilizzando diversi tipi di macchine da cucire, da quella piana fina a colonna o braccio. Orario di lavoro: part time 20/25 ore settimanali da lunedì a venerdì. Contratto: iniziale tempo determinato di 3 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9342)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BARASSO: MODELLISTA PROTOTIPISTA PELLETTERIA

Per azienda nei pressi di Barasso ricerchiamo 1 MODELLISTA PROTOTIPISTA PELLETTERIA. La risorsa inserita si occuperà in autonomia di realizzare cartamodelli a mano ed i prototipi partendo da disegno quotato o fotografia. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione e/o qualifica di modellista. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì. Contratto di lavoro: iniziale tempo determinato 3 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9340)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: CUCITRICE/TORE SU MACCHINE INDUSTRIALI

Azienda tessile zona Laveno cerca 1 CUCITRICE/TORE SU MACCHINE INDUSTRIALI. Indispensabile esperienza su macchina piana, zig-zag e tagliacuce; indispensabile residenza zone limitrofe. Orario: tempo pieno (7-15.30). Contratto: tempo determinato 6 mesi iniziale finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9336)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CASALE LITTA: SALDATORI/TRICI

Ricerchiamo per azienda metalmeccanica nei pressi di Casale Litta 2 SALDATORI/TRICI. Le risorse inserite si occuperanno di: saldatura, molatura, taglio, piega, fresatura. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione e/o qualifica/diploma ad indirizzo meccanico. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:00-17:00, eventualmente il sabato in concomitanza di picchi lavorativi. Contratto: tempo determinato iniziale di 3 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9334)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: IMPIEGATO/A CONTABILE

Per studio commercialisti in Varese ricerchiamo IMPIEGATO/A CONTABILE. La risorsa selezionata si occuperà di tenuta contabilità ordinaria, Certificazione Unica, 770, Lipe, F24, fatturazioni, registrazione incassi e pagamenti, dichiarazioni IVA, dichiarazioni 730/Unico, IMU. Si richiede esperienza nell’ambito contabile, diploma o laurea ad indirizzo economico, gradita esperienza nell’utilizzo di PROFIS. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8:30-12:30 e 14:00-18:00. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9277)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

GEMONIO: IDRAULICO/A CON ESPERIENZA

Per azienda idraulica nei pressi di Gemonio ricerchiamo IDRAULICO/A CON ESPERIENZA. La risorsa inserita si occuperà di installazione e sostituzioni di impianti civili idrici, di riscaldamento, condizionamento e simili. Requisiti richiesti: esperienza consolidata nella mansione; essere automuniti/e. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:30-17:30. Contratto di lavoro: tempo determinato iniziale di 3 mesi prorogabile. (Rif. 9272)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: IDRAULICO/A

Per azienda di impianti idraulici civili e industriali nei pressi di Varese ricerchiamo 1 IDRAULICO/A. La risorsa si occuperà di installazione e manutenzione impianti. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione e/o qualifica/diploma ad indirizzo idraulico. Orario: full time 8:00-12:00 e 13:30-17:30. Contratto: commisurato all’esperienza. (Rif. 9257)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

LUINO: MECCANICO/A AUTO

Per azienda meccanica in Luino ricerchiamo 1 MECCANICO/A AUTO. La risorsa si occuperà di interventi di manutenzione e diagnostica. Requisiti: gradita esperienza nella mansione; domicilio nei pressi dell’azienda. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8:15- 12:00 e 14:00-18:15. Contratto: assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 9251)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

LUINO: MURATORE/TRICE QUALIFICATO/A

Impresa edile di Luino cerca 1 MURATORE/TRICE QUALIFICATO/A. Indispensabile esperienza di almeno 3 anni nella stessa mansione. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9151)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

GAVIRATE: TORNITORE/TRICE CNC

Azienda metalmeccanica di Gavirate cerca 1 TORNITORE/TRICE CNC. Indispensabile esperienza di almeno 1 anno nella stessa mansione; indispensabile residenza provincia di Varese. Orario: tempo pieno a giornata. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9099)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: TIROCINIO come COMMESSO/A DI VENDITA

Azienda del settore abbigliamento di Varese offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come COMMESSO/A DI VENDITA. Il/la tirocinante si occuperà della vendita al dettaglio di capi di abbigliamento. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore. Buona conoscenza del pacchetto Office; discreta conoscenza della lingua inglese. Preferibile patente B. Età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato. Durata 3 mesi, orario tempo pieno. E’ prevista indennità di tirocinio. (Rif. 9591)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CASTRONNO: TIROCINO come INSTALLATORE/TRICE E MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A

Azienda settore metalmeccanico di Castronno offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINO come INSTALLATORE/TRICE E MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A. Il/la tirocinante si occuperà della manutenzione su macchine EDM a filo e macchinari meccanici industriali, elettroerosione a filo. Requisiti richiesti: indispensabile uno di questi titoli di studio: diploma di perito elettronico, elettrotecnico, meccatronico o meccanico. Buona conoscenza del pacchetto Office; discreta conoscenza della lingua inglese. Patente B, automunito/a. Disponibilità a trasferte in accompagnamento al tutor aziendale. Età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato. Durata 6 mesi, orario tempo pieno. E’ prevista indennità di tirocinio; disponibilità di una mensa aziendale/corresponsione di buono pasto. (Rif. 9587)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it