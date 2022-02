Ucraina e Russia, negoziati al confine con la Bielorussia

L’Ucraina conferma i negoziati con la Russia al confine con la Bielorussia. La notizia è rimbalzata per tutta la giornata di domenica 27 febbraio e solo intorno alle 16 è arrivata la conferma da parte della presidenza ucraina.

“Abbiamo convenuto che la delegazione ucraina si sarebbe incontrata con la delegazione russa senza precondizioni al confine ucraino-bielorusso, vicino al fiume Pripyat”. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, confermando l’incontro negoziale con la Russia.

Il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko si sarebbe assunto la responsabilità di garantire che tutti gli aerei, elicotteri e missili di stanza sul territorio bielorusso rimangano a terra durante il viaggio, i colloqui e il ritorno della delegazione ucraina. Lo ha scritto sempre Zelensky.

Putin aveva emesso un ultimatum nei confronti di Kiev alle 15 di oggi ora di Mosca (le 13 in Italia) per aderire alla proposta di negoziato. Per tutto il giorno, secondo le fonti internazionali, si sono susseguiti esplosioni e attacchi nella capitale ucraina e in altre zone del paese. La città più colpita in questa domenica 26 febbraio è stata Kharkiv, la seconda per grandezza: i russi hanno sferrato un attacco deciso, gli ucraini pare siano riusciti a resistere e mantenere il controllo della città.

Nel frattempo la UE ha chiuso i cieli alla Russia, ulteriore presa di posizione dopo le sanzioni decise nella notte. Putin, per rispondere a quelle che ha definito “sanzioni illegittime” ha ordinato l’allerta del sistema difensivo nucleare russo.