Ultimi giorni per Marco Pinti come commissario della Lega di Varese: arriva Marco Bordonaro

Marco Pinti sta per lasciare l’incarico di Commissario cittadino della Lega.

Il passaggio di consegne tra lui e chi sarà nominato – la scelta è caduta su Marco Bordonaro – avverrà nelle riunione prevista per venerdì 4 febbraio.

«Per quanto mi riguarda, sono fiero del lavoro svolto in questi 77 giorni da commissario – spiega Pinti in una nota che racconta l’attività della sezione sotto la sua guida – Fiero della maturità dei militanti che hanno reso possibile un dibattito aperto e costruttivo, finalizzato a individuare le figure che traghetteranno la nostra comunità politica fino al congresso».

Una spiegazione resa necessaria dai “rumors” che dicevano che la Lega avesse sospeso i congressi di sezione su tutto il territorio nazionale: «Non è stata lei, ma la nuova normativa sull’emergenza sanitaria a renderli inattuabili – Ha precisato – Tuttavia, sospendere non vuol dire revocare. Anzi, si sta cercando di creare una cornice di voto e discussione che sia compatibile con le nuove norme».

In compenso, Pinti rivendica l’attività della lega varesina: «In questo intervallo la sezione di Varese non è rimasta con le mani in mano – sottolinea – Fin dal mese di Novembre abbiamo ripreso il filo del lavoro nei quartieri con gazebo che ci hanno visti alla Rasa, a Capolago e in Centro. Occasioni di ascolto a cui sono seguite iniziative puntuali in Consiglio Comunale da parte dei nostri esponenti. A questo si aggiungono le attività di confronto, approfondimento e dibattito che non sono mai venute a mancare. Di più, nel solo mese di Gennaio tutte le riunioni settimanali sono state finalizzate all’individuazione di una squadra di lavoro e di un nuovo commissario che sia designato su indicazione dei militanti. Un’opportunità che il commissario provinciale Stefano Gualandris ha messo in campo proprio per ovviare alla sospensione dei congressi ordinari».

Il cambio in arrivo ai vertici cittadini non è stato quindi un “fulmine a ciel sereno” ma un percorso: «E’ stato un processo lungo e partecipato, dove l’assemblea degli iscritti ha avuto un ruolo cardine e che si è svolto in piena trasparenza e ampia partecipazione – ha spiegato Pinti – E la prossima tappa di questo cammino è la riunione di venerdì, quando formalizzeremo il passaggio che è stato maturato nell’ultimo mese. Come hanno ribadito più volte i militanti durante le riunioni, non sarà una questione di singoli, ma un lavoro di squadra».

Una squadra che: «prenderà le mosse da chi si è fatto avanti con coraggio e orgoglio leghista. Penso all’esperienza e alla competenza di Fabrizio Nova come responsabile dei quartieri, all’entusiasmo di Alfredo Raviola all’organizzativo, ad Alberto Nicora sul fronte dei social network. A cui si aggiungono i “gemelli diversi” Stefano Angei e Marco Tavazzi nel coadiuvare la figura del nuovo commissario: Marco Bordonaro, uno della generazione cresciuta a pane e Lega. Sono sicuro che questa struttura saprà coinvolgere, guidare e coordinare la sezione nei prossimi mesi. Con l’aiuto e la collaborazione di tutti, a partire dal sottoscritto. Sono fiero del lavoro svolto con chi ha voluto rimboccarsi le maniche. Fiero dello spirito di appartenenza che “lega” i veterani di mille battaglie ai giovani che si stanno avvicinando al Movimento. C’è voglia di Lega a Varese. C’è bisogno di Lega a Varese, ce ne accorgiamo ogni volta che incontriamo i cittadini nelle piazze dei nostri quartieri. Ora tutto dipende da noi. Non deludiamoli».