Un bosco di camelie in regalo a Varese: “Piantare alberi è il miglior modo di festeggiare”

40 camelie per festeggiare 40 anni di attività. È così che Fitoconsult ha deciso di celebrare il suo compleanno, donando alla città di Varese un bosco di Camelie che sabato 26 febbraio è stato ultimato e inaugurato all’interno dell’area verde di Ville Ponti.

«Mettere a dimora un albero vuol dire lavorare per il futuro perchè si fa qualcosa per noi e per i nostri figli e i figli dei nostri figli –ha detto il fondatore di Fitoconsult, Daniele Zanzi-. In questo parco ci sono alberi che sono stati piantati nel 1860 e di cui noi ancora oggi godiamo».

Da qui l’idea di celebrare l’anniversario in questo modo, scegliendo «un parco che già oggi è quello con il maggior numero di specie diverse» in una città, Varese, «che è un’enorme distesa di alberi con case in mezzo».

Un bosco di Camelie che ha due caratteristiche che lo rendono unico nel panorama italiano e anche europeo: «Ogni pianta è di una varietà diversa e ha un’età diversa -dice Zanzi- dalla più vecchia che è del 1982 fino alla più giovane che è del 2021». Ora cresceranno e si arricchiranno di anno in anno perchè «in futuro per ogni nostro compleanno andremo ad arricchire questo bosco, che Fitoconsult continuerà a curare e che tutti potranno venire a visitare».