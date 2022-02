Un colore cerca casa a Teatro: Voglia di Carnevale a Busto Arsizio

Voglia di Carnevale al Teatro Delia Cajelli di Busto Arsizio, dove domenica 20 febbraio alle ore 16.30 gli attori di Progetto Zattera porteranno sul palcoscenico uno spettacolo gratuito e variopinto, ricco di sfumature: Un colore cerca casa, liberamente ispirato al libro Flicts dell’autore brasiliano Ziraldo.

Un colore spunta timidamente da una scatola dimenticata da due imbianchini. Flicts non ha la forza del rosso, né la luce del giallo, né la pace del blu, ma come in una fiaba vera, diventerà l’eroe della storia.

Il suo viaggio alla ricerca della propria identità è duro e pieno di imprevisti ma, sapendo guardare, si scoprono possibilità nuove. Ogni situazione ha un contrario e ogni colore ha mille sfumature.

Con coraggio e fantasia Flicts arriverà alla fine del suo viaggio più grande di quando è partito: grande come… la luna.

Flicts insegna a cogliere, nelle sfumature dei colori, le mille sfumature dell’esistenza e a comprendere che, in queste sfumature, sta la ricchezza della diversità.

«Con questo spettacolo, nato come una poesia, non vogliamo soltanto parlare di colori – spiegano gli attori di Progetto Zattera Teatro, Martin Stigol e Noemi Bassani – Flicts non è soltanto un colore, ma uno stato d’essere che suscita emozioni in chi lo guarda. Lui stesso prova emozioni, sentimenti e desideri».

Flicts vuole raccontare ai ragazzi una storia poetica tradotta in azione da due personaggi attori, un burattino e tanti oggetti inventati.

Per maggiori informazioni 338 7547484 oppure prenotazionesociale@libero.it.