Un concerto inaugurerà la nuova “Sala della Musica” di Morazzone

Da qualche mese è già in funzione e quotidianamente ospita le note suonate delle prove della banda banda e delle lezioni ai più piccoli. La nuova “Sala della Musica” di Morazzone, intitolata al grande maestro e fondatore Pier Franco Brambilla Pisoni, aprirà le proprie porte alla cittadinanza per il primo vero appuntamento di comunità domenica 20 marzo quando ci sarà un concerto con il pianista morazzonese Paolo Mingardi e il clarinettista Andrea Genoni.

Il sindaco Maurizio Mazzucchelli ha spiegato con una conferenza stampa le tappe che hanno portato a questo evento: «La sala è all’interno della struttura dell’ex ambulatorio comunale, edificio che necessitava di un intervento nella zona d’ingresso anche per il superamento delle barriere architettoniche. Abbiamo dovuto riqualificarlo realizzando un nuovo foyer e con l’occasione si è realizzato un accesso confortevole per i disabili. La sala è gestita dalla Banda Mam che la utilizza per l’attività quotidiana e verrà usata anche per i concerti. I lavori sono iniziati nel 2020 e terminati nel 2021, con la riqualificazione urbanistica degli spazi esterni a partire dal piazzale le scuole medie con nuovi parcheggi e marciapiedi. Non c’è ancora stata l’occasione di inaugurare questi lavori per il periodo di pandemia, quindi cogliamo l’occasione del 50esimo della banda che era l’anno scorso e apriremo ufficialmente con un concerto che si terrà il 20 marzo. Per noi è l’occasione di inaugurare uno dei tanti lavori pubblici che sono stati portati avanti in questi mesi di Pandemia; l’Amministrazione non è stata ferma, anzi, ha lavorato per terminare una serie di opere che cambieranno il volto del centro storico di Morazzone. La collaborazione tra il Comune e la Banda proseguirà per tutto l’anno per celebrare al meglio il 50esimo, compresa la festa del paese del 3 luglio, auspicando sia l’inizio della convivenza con la pandemia».

Il presidente della Banda Mam, Aral Cracco, ha presentato l’evento di inaugurazione che inizierà alle 18.00 del 20 marzo: «Ringraziamo il Comune per l’opportunità. Noi è dal febbraio dell’anno scorso che possiamo utilizzare la “Sala della Musica”, intitolata al nostro fondatore Pier Franco Brambilla Pisoni. Nonostante la pandemia siamo riusciti a proseguire la nostra attività, quindi questo spazio per noi è stato molto importante. La nostra banda sta crescendo e per fortuna abbiamo avuto bisogno di questi spazi grandi e il Comune è sempre stato attento alle nostre esigenze. Abbiamo quindi voluto offrire alla comunità questo concerto non tradizionale bandistico, ma con due musici illustri del Varesotto: il pianista morazzonese doc Paolo Mingardi e il clarinettista Andrea Genoni. Non abbiamo potuto festeggiare il 50esimo della Banda nel 2021 e quindi vogliamo recuperare, riproponendo i festeggiamenti nel 2022. Il concerto sarà l’apertura, poi a giugno ci sarà il saggio dei ragazzi, lo spettacolo teatrale della compagnia “il Carrozzone” di Brescia che proporrà il teatro anche ai ragazzi con disabilità, oltre al concerto classico della Banda; ci sarà poi la festa cittadina a luglio. A noi piace metterci a servizio della comunità, vediamo che la popolazione ci vuole bene e quindi ben venga questo bel rapporto».