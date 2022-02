Un nuovo materassino speciale tra le attrezzature del Soccorso Alpino

Un intervento in montagna è determinato da una serie di fattori: la componente umana, costituita dai soccorritori, dall’équipe medica e dai tecnici, dotati di competenze pratiche e teoriche specialistiche; una procedura efficiente, testata più volte durante le esercitazioni e rafforzata da un’esperienza pluriennale sul campo; l’utilizzo di dispositivi, presidi, apparecchiature tecnologiche d’avanguardia.

Proprio per questo mercoledì 23 febbraio 2022, il Presidente della Comunità Montana Valli del Verbano, Simone Castoldi, in rappresentanza dell’Ente e della Giunta, ha consegnato alla Stazione di Varese del Soccorso alpino lombardo, XIX Delegazione lariana, un dono importante. Si tratta di un particolare tipo di materassino a depressione, uno strumento indispensabile in caso di infortunio: permette infatti di posizionare e immobilizzare il ferito in modo corretto, anche in verticale, in abbinamento per esempio alla barella Kong “Lecco”, pensata proprio per il soccorso in ambienti ostili.

Il trasporto è agevole perché il materassino è leggero e compatto: la sagomatura, inoltre, si adatta perfettamente alla testa della persona soccorsa e sono anche presenti dei passanti per fissare cinghie e maniglie di trasporto, a garanzia di una maggiore resistenza della struttura. A questo si aggiunge che il dispositivo è completamente realizzato in Italia.

“La Comunità Montana Valli del Verbano è sempre stata vicina alle esigenze del Soccorso alpino -si legge nella nota diffusa per ringraziamento- in quanto Ente votato anche al soccorso in montagna e questo dono esprime un gesto concreto, a sostegno della nostra attività, al servizio di tutti coloro che ne hanno bisogno“.