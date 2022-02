Un mix energetico per rendere sostenibile la transizione

Un futuro possibile e sostenibile, se affrontato con il giusto mix energetico. È il cuore dell’intervento di Chicco Testa, noto manager italiano, alla “Convirtuale” del Rotary Club Ticino, di Gallarate–Busto Arsizio–Legnano.

Testa, già personaggio politico, manager, ambientalista italiano, segretario nazionale e presidente di Legambiente nonché ex presidente del consiglio di amministrazione di Enel e Wind. Nella serata del 9 febbraio – la tradizionale “conviviale” in versione virtuale – Testa ha illustrato gli aspetti della transizione energetica e l’impatto che avrà sia sulle aziende sia sui privati cittadini.

Impatto che sarà economico e sociale. Per questo motivo si è soffermato e discusso sul mix energetico da adottare per perseguire il difficile obiettivo di limitare gli effetti della produzione di CO2 senza gravare eccessivamente sulle finanze di aziende e cittadini. Sono stati approfondite anche le nuove tecnologie per la produzione di energia “pulita” e le modalità per la riduzione della CO2 già presente nell’atmosfera.