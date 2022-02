Un pasto sospeso per i gatti di Olgiate Olona, l’iniziativa dell’Ufficio tutela animali

In occasione della Festa Nazionale del Gatto, l’Ufficio Tutela Animali e il Comando di Polizia Locale di Olgiate Olona organizzano una raccolta straordinaria di cibo per i 35 gatti censiti delle colonie feline olgiatesi e per qualche anziano in difficoltà nel procurarsi il cibo per il proprio pelosetto.

La raccolta straordinaria, denominata “PASTO SOSPESO”, verrà portata avanti per tutto il mese di febbraio 2022. Negli orari in cui il Comando è chiuso, verrà lasciato fuori al cancello di vicolo delle Immagini n.1, un cesto. Il Comandante della Polizia Locale Alfonso Castellone ringrazia anticipatamente tutti coloro che compiranno questo “piccolo” gesto di solidarietà.