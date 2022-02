Un territorio da maneggiare con cura: a Cardano una mostra e un incontro su Malpensa e quel che c’è intorno

“Un territorio da maneggiare con cura”: è il titolo della serata (giovedì 3 marzo) che al Quarto Stato di Cardano al Campo racconterà il tema del difficile rapporto tra Malpensa e il territorio circostante, con riferimento in particolare al Masterplan che traccia lo sviluppo dell’aeroporto e al progetto di ferrovia Gallarate-Terminal 2.

Alla serata di discussione è associata poi l’esposizione – fino al 13 marzo – della bella mostra fotografica Schegge di brughiera, frutto di un percorso fotografico e di un successivo concorso promosso da diverse associazioni, comitati e fotoclub, anche allo scopo di documentare i territori che verranno intaccati se verrà realizzata la ferrovia Gallarate-T2.

Alla serata del 3 marzo interverranno Walter Girardi Cattaneo (associazione Viva Via Gaggio) e Daniele Porrini (comitato Salviamo la Brughiera). Introduce e modera Roberto Morandi (giornalista di VareseNews e Radio Popolare).

I temi toccano tutto il territorio circostante, tanto l’area a Nord dello scalo (con il progetto della ferrovia, che parte dalla zona collinare di Gallarate) quanto le zone più a Sud, in particolare con la previsione di espansione dell’area cargo dell’aeroporto verso via Gaggio, in territorio di Lonate Pozzolo.

Incontro e mostra sono proposti da coop. Casa del Popolo Cardano, Circolo Quarto Stato e associazione Viva Via Gaggio.